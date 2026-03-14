Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - São Paulo - 13 - 5 - 4 - 1 - 0 - 8 - 2 - 6
2 - Palmeiras - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 13 - 7 - 6
3 - Flamengo - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 9 - 4 - 5
4 - Fluminense - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 7 - 4 - 3
5 - Bahia - 8 - 4 - 2 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2
6 - Red Bull Bragantino - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 4 - 4 - 0
7 - Coritiba - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 7 - 6 - 1
8 - Athletico-PR - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 4 - 3 - 1
9 - Grêmio - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 9 - 9 - 0
10 - Corinthians - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 5 - 5 - 0
11 - Vitória - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 7 - 8 - (-1)
12 - Mirassol - 6 - 4 - 1 - 3 - 0 - 8 - 7 - 1
13 - Chapecoense - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 8 - 8 - 0
14 - Santos - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 8 - 10 - (-2)
15 - Atlético-MG - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - (-3)
16 - Vasco - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 5 - 7 - (-2)
17 - Botafogo - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 7 - 9 - (-2)
18 - Remo - 3 - 5 - 0 - 3 - 2 - 6 - 10 - (-4)
19 - Internacional - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 3 - 7 - (-4)
20 - Cruzeiro - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 4 - 11 - (-7)