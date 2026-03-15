(UOL/FOLHAPRESS) - Kimi Antonelli, da Mercedes, se aproveitou de uma forte disputa entre as Ferrari que segurou seu companheiro e líder do mundial George Russell, e venceu o GP da China de Fórmula 1 neste domingo (15), na primeira vez em que largou na pole position. O piloto de 19 anos se tornou o segundo vencedor mais jovem da história da categoria, atrás apenas de Max Verstappen.

Russell, que também não teve um ritmo melhor que o italiano nas últimas 26 voltas da prova, quando teve pista livre, foi o segundo, com Lewis Hamilton em terceiro com a Ferrari.

A corrida de Gabriel Bortoleto terminou antes mesmo da largada: a Audi identificou um problema quando o piloto estava levando o carro ao grid, decidiram levá-lo para a garagem para ter mais tempo de trabalhar antes da largada, mas não conseguiram sair.

O mesmo aconteceu com Oscar Piastri, da McLaren. Lando Norris, também da McLaren, mas com um problema diferente do companheiro, e Alex Albon, da Williams, nem chegaram a ir ao grid.

HAMILTON TOMA A LIDERANÇA NA LARGADA

Assim como aconteceu na primeira etapa, na Austrália, e na corrida sprint da China, as Ferrari largaram bem melhor do que as Mercedes, que ocupavam a primeira fila. Em terceiro no grid, Lewis Hamilton foi para a liderança, e Charles Leclerc saiu de quarto para segundo.

Antonelli logo passou Hamilton e Russell superou as duas Ferrari. Parecia que a corrida seria uma disputa entre Russell e Antonelli, até que Lance Stroll parou sua Aston Martin com a suspeita de um problema de bateria e causou um Safety Car na volta 10.

Os líderes trocaram os pneus médios pelos duros, mas nem todos pararam. Com isso, Antonelli voltou em primeiro, seguido por Franco Colapinto, Esteban Ocon, George Russell, Hamilton, Arvid Lindblad e Charles Leclerc.

RUSSELL LUCRA COM DISPUTA DE LECLERC E HAMILTON

Nas primeiras voltas após a relargada, Russell teve dificuldades com seus pneus, e foi passado pelas duas Ferrari, dando a chance de Antonelli abrir na liderança.

Na volta 25, Leclerc estava sendo pressionado por Russell e passou Hamilton. O inglês não vendeu barato a posição, e eles tiveram uma batalha bonita, porém pouco efetiva para evitar que o piloto da Mercedes se aproveitasse.

Russell passou Hamilton na volta 28 e Leclerc na volta seguinte, enquanto os ferraristas continuavam disputando entre si por várias voltas. No final das contas, foi Hamilton quem se deu melhor para ficar com a última posição do pódio.

Russell, então, teve 26 voltas para tentar diminuir a vantagem de Antonelli, que era de 7s9 quando ele se livrou das Ferrari. Mas ele não em nenhum momento ter ritmo para isso, e viu o companheiro vencer pela primeira vez.

O único susto de Antonelli foi com três voltas para o final, quando o italiano saiu da pista, mas sua vantagem era grande o suficiente para manter Russell atrás.

RED BULL VAI MAL E EQUIPES MÉDIAS APROVEITAM PARA PONTUAR

Foi uma corrida difícil para a Audi por conta do abandono de Bortoleto, pela falta de ritmo de Nico Hulkenberg, que reclamou de falta de potência algumas vezes durante a prova, e também porque seus rivais diretos, Alpine, Haas e Racing Bulls, aproveitaram para somarem muitos pontos.

As Red Bull não tiveram um bom ritmo por todo o fim de semana, e Max Verstappen ainda abandonou com problemas no motor. Sem as McLaren desde o início, isso quis dizer que sobraram cinco posições nos pontos para os times médios.

Ollie Bearman, que correu muito bem na China, foi o quinto. A Alpine pontuou com Pierre Gasly e Franco Colapinto. Liam Lawson marcou pontos para a Racing Bulls e até a Williams, que está 30kg acima do peso mínimo, conseguiu ficar dentro do top 10 com Carlos Sainz.

A próxima corrida da Fórmula 1 será daqui a duas semanas, no Japão.

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CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO GP DA CHINA

1º Kimi Antonelli (Mercedes)

2º George Russell (Mercedes)

3º Lewis Hamilton (Ferrari)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Ollie Bearman (Haas)

6º Pierre Gasly (Alpine)

7º Liam Lawson (Racing Bulls)

8º Isack Hadjar (Red Bull)

9º Carlos Sainz (Williams)

10º Franco Colapinto (Alpine)

11º Nico Hulkenberg (Audi)

12º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13º Valtteri Bottas (Cadillac)

14º Esteban Ocon (Haas)

15º Sergio Perez (Cadillac)

Abandonaram:

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Alex Albon (Williams)