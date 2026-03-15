1. George Russell (GBR, Mercedes) - 51
2. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 47
3. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 34
4. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 33
5. Oliver Bearman (GBR, Haas F1 Team) - 17
6. Lando Norris (GBR, McLaren) - 15
7. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 9
8. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 8
9. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 8
10. Arvid Lindblad (GBR, Racing Bulls) - 4
11. Isack Hadjar (FRA, Red Bull Racing) - 4
12. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 3
13. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 2
14. Gabriel Bortoleto (BRA, Audi) - 2
15. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 1
16. Esteban Ocon (FRA, Haas F1 Team) - 0
17. Nico Hulkenberg (ALE, Audi) - 0
18. Alexander Albon (TAI, Williams) - 0
19. Valtteri Bottas (FIN, Cadillac) - 0
20. Sergio Perez (MEX, Cadillac) - 0
21. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 0
22. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 0
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
1. Mercedes - 98
2. Ferrari - 67
3. McLaren - 18
4. Haas F1 Team - 17
5. Red Bull Racing - 12
6. Racing Bulls - 12
7. Alpine - 10
8. Audi - 2
9. Williams - 2
10. Cadillac - 0
11. Aston Martin - 0
PONTUAÇÃO (GP)
1º lugar - 25 pontos
2º lugar - 18 pontos
3º lugar - 15 pontos
4º lugar - 12 pontos
5º lugar - 10 pontos
6º lugar - 8 pontos
7º lugar - 6 pontos
8º lugar - 4 pontos
9º lugar - 2 pontos
10º lugar - 1 ponto
PONTUAÇÃO (SPRINT)
1º lugar - 8 pontos
2º lugar - 7 pontos
3º lugar - 6 pontos
4º lugar - 5 pontos
5º lugar - 4 pontos
6º lugar - 3 pontos
7º lugar - 2 pontos
8º lugar - 1 pontos
CALENDÁRIO
05/03
Austrália - Melbourne
Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)
Pole: George Russell (GBR, Mercedes)
15/03
China - Xangai
Vencedor: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)
Pole: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)
29/3
Japão - Suzuka
Vencedor:
Pole:
12/04
Bahrein - Sakhir
Vencedor:
Pole:
*Corrida cancelada pela FIA
19/04
Arábia Saudita - Jeddah
Vencedor:
Pole:
*Corrida cancelada pela FIA
03/05
Miami - Miami
Vencedor:
Pole:
24/05
Canadá - Gilles Villeneuve
Vencedor:
Pole:
07/06
Mônaco - Mônaco
Vencedor:
Pole:
14/06
Espanha - Barcelona-Catalunha
Vencedor:
Pole:
28/06
Áustria - Spielberg
Vencedor:
Pole:
05/07
Inglaterra - Silverstone
Vencedor:
Pole:
19/07
Bélgica - Spa-Francorchamps
Vencedor:
Pole:
26/07
Hungria - Hungaroring
Vencedor:
Pole:
23/08
Holanda - Zandvoort
Vencedor:
Pole:
06/09
Itália - Monza
Vencedor:
Pole:
13/9
Espanha - Madrid
Vencedor:
Pole:
26/09
Azerbaijão - Baku
Vencedor:
Pole:
*GP no sábado, no horário local
11/10
Singapura - Marina Bay
Vencedor:
Pole:
25/10
Estados Unidos - Austin
Vencedor:
Pole:
01/11
México - Cidade do México
Vencedor:
Pole:
08/11
São Paulo - Interlagos
Vencedor:
Pole:
22/11
Las Vegas - Las Vegas
Vencedor:
Pole:
29/11
Qatar - Lusail
Vencedor:
Pole:
06/12
Abu Dhabi - Yas Marina
Vencedor:
Pole: