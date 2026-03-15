No outro confronto, o Flamengo, atual campeão, tem pela frente o Boca Juniors (Argentina), na reedição da final da temporada 2024/2025. O Rubro-Negro, que mira o tri continental, garantiu a classificação na última sexta-feira (13), ao despachar o Astros de Jalisco (México).
As semifinais e a decisão estão previsas para abril, em datas, horários e locais que ainda serão anunciados pela Federação Internacional de Basquete (Fiba).
As quartas de final foram disputadas em uma melhor de três partidas. Quem vencesse duas, garantia a classificação. O Flamengo nem precisou do terceiro jogo. Ganhou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (101 a 99) e na Arena Astros, em Guadalajara.
No triunfo de sexta, por 77 a 75, destaques ao ala Gui Deodato, com 16 pontos, e aos alas-armadores Shaquille Johnson e Álex Negrete, com 14 e 12 pontos, respectivamente. Foi deste último, inclusive, a cesta que decretou a vitória rubro-negra no México.
O Franca teve de ir à terceira partida para eliminar o Minas Tênis Clube. Após vencer na Arena UniBH, em Belo Horizonte, por 98 a 90, o time do interior paulista foi surpreendido em casa no segundo compromisso, perdendo no Pedrocão, em Franca (SP), por 110 a 101, na última quarta-feira (11).
Por terem melhor campanha, os francanos sediaram o jogo três na quinta-feira (12). Desta vez, triunfo dos anfitriões por 103 a 90.
Os adversários dos brasileiros, assim como o Flamengo, classificaram-se logo no segundo jogo dos respectivos confrontos.
O Boca levou a melhor sobre o Instituto, também argentino, com triunfos fora (90 a 74) e em casa (75 a 68). Já o Nacional, que havia ganhado o primeiro duelo com o Paisas na Colômbia (97 a 94), atropelou o rival jogando em Montevidéu (Uruguai) na partida de sábado, ganhando por 96 a 75.
O campeão da Champions será o representante das Américas na Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial de Clubes da modalidade. Na edição de 2025, o Flamengo ficou na quarta colocação. O Unicaja (Espanha) levou o título.
