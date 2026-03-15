SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí chega à Recopa Catarinense tentando chutar para longe o trauma recente dos pênaltis e sonhando com um título inédito em sua história. neste domingo (15), a equipe enfrenta o Figueirense, na Ressacada, às 18h (de Brasília), pelo jogo único da final.
METAS PELA FRENTE
O Avaí chega à final machucado por duas quedas seguidas nos pênaltis. A equipe foi eliminada pelo Camboriú, nas quartas de final do Campeonato Catarinense, e pela Portuguesa, na terceira fase da Copa do Brasil, desta forma.
Os resultados colocam pressão em um time que tenta afundar ainda mais o seu principal rival. Adversário na final deste domingo (15), o Figueirense foi rebaixado no Campeonato Catarinense e vem em crise financeira e esportiva nos últimos anos.
O Avaí busca o título inédito da Recopa Catarinense e ainda vingar o que aconteceu há alguns anos. A equipe disputou a decisão duas vezes e perdeu ambas ?para Brusque (2020) e Figueirense (2022). Há quatro temporadas, o time avaiano foi derrotado pelo seu principal rival por 3 a 1, de virada, na Ressacada, mesmo palco do jogo deste domingo (15).
COMO FUNCIONA A RECOPA CATARINENSE?
A Recopa Catarinense segue com o mesmo formato, mas ocorre em um momento diferente neste ano. Ela continua colocando frente a frente o campeão do Campeonato Catarinense (Avaí) e o vencedor da Copa Santa Catarina (Figueirense) do ano anterior, mas não é mais o jogo que abre a temporada, como foi em temporadas anteriores. A mudança no calendário promovida pela CBF para 2026 impediu isso.
O título é disputado em jogo único, na casa do campeão catarinense ?o Avaí, neste caso. Se houver empate, o vencedor será conhecido nos pênaltis.