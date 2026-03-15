RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou, neste domingo (15), que a Finalíssima 2026 ?duelo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa? está cancelada diante do impasse entre Argentina e Espanha. O confronto seria realizado no Qatar, no dia 27 de março, mas a programação precisou ser revista diante da guerra no Oriente Médio, e não houve acordo quanto a datas e novo local.

Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis para a Federação Argentina de Futebol Trecho da nota da Uefa.

Ainda no comunicado, a Uefa apontou que foram colocadas à mesa três opções. A primeira com a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na data original e com uma divisão de 50/50 entre os torcedores presentes, mas não houve avanço.

Outra alternativa foi que a Finalíssima fosse disputada em dois jogos, sendo um "no Santiago Bernabéu, em 27 de março, e o outro em Buenos Aires, durante uma data internacional antes da Uefa EURO e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de público de 50/50 para a partida em Madri", o que também foi rejeitado pela Argentina.

A Uefa diz ainda que solicitou à Argentina um compromisso de que, caso fosse encontrado um local neutro na Europa, o jogo poderia ser realizado em 27 de março ou em 30 de março, mas proposta também não foi aceita.

A Argentina, por sua vez, sugeriu "que a partida fosse realizada após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, essa opção teve que ser descartada".

A entidade europeia apontou que, "por fim, e contrariando o plano original de que o jogo aconteceria em 27 de março, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar exclusivamente em 31 de março, data que se mostrou inviável".

A MUDANÇA

A Federação de Futebol do Qatar anunciou na manhã do dia 1º de março a suspensão de todas as partidas e competições no país por tempo indeterminado. A decisão ocorreu um dia após o país ser bombardeado pelo Irã.

A situação também mobiliza a Fifa. A entidade acompanha os desdobramentos dos conflitos, que envolvem diretamente o Irã, já classificado para a Copa do Mundo, e os EUA, sede do Mundial junto de Canadá e México.

EUA e Israel fizeram ataque em conjunto ao Irã na manhã do dia 28 de fevereiro. Como represália, o governo iraniano atacou diversas bases militares norte-americanas no Oriente Médio, em países como Qatar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes Unidos.

O Qatar abriga a maior base dos EUA no Oriente Médio. É a de Al Udeid, que fica a cerca de 34 quilômetros da capital Doha.

VEJA COMUNICADO DA UEFA

"Após muitas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras do Catar, foi anunciado neste domingo (15) que, devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre a Espanha, vencedora do UEFA EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser disputada como esperado no Catar, no dia 27 de março.

É motivo de grande decepção para a UEFA e os organizadores que as circunstâncias e o momento escolhido tenham impedido as equipes de competir por este prestigioso prêmio no Catar - um país que demonstrou repetidamente sua capacidade de sediar eventos internacionais de classe mundial em instalações de última geração.

A UEFA gostaria de expressar sua profunda gratidão ao comitê organizador e às autoridades competentes do Catar pelo trabalho realizado para tentar sediar a partida e pela certeza de que a paz retornará à região em breve.

A Finalissima foi criada como parte da estreita parceria entre a UEFA e a CONMEBOL e reúne os campeões europeus e sul-americanos numa celebração do mais alto nível do futebol internacional. A Argentina, atual campeã mundial, venceu a edição inaugural em 2022 com uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália no Estádio de Wembley, em Londres.

Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a UEFA explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis para a Federação Argentina de Futebol.

A primeira opção era realizar a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na data original, com uma divisão de 50/50 entre os torcedores presentes. Isso teria proporcionado um cenário de nível internacional, à altura de um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.

A segunda opção era realizar a Finalissima em dois jogos - um no Santiago Bernabéu, em 27 de março, e o outro em Buenos Aires, durante uma data internacional antes da UEFA EURO e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de público de 50/50 para a partida em Madri. Essa opção também foi rejeitada.

Por fim, a UEFA solicitou à Argentina um compromisso de que, caso fosse encontrado um local neutro na Europa, o jogo poderia ser realizado em 27 de março, conforme planejado e anunciado em 18 de dezembro de 2025, ou na data alternativa de 30 de março. Essa proposta também foi rejeitada.

A Argentina sugeriu, em contrapartida, que a partida fosse realizada após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, essa opção teve que ser descartada. Por fim, e contrariando o plano original de que o jogo aconteceria em 27 de março, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar exclusivamente em 31 de março, data que se mostrou inviável.

Em consequência disso, e para pesar da UEFA, esta edição da Finalissima foi cancelada.

A UEFA gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos ao Real Madrid CF, ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo apoio e cooperação na tentativa de viabilizar esta partida. No caso do Real Madrid, os esforços foram feitos em um prazo extremamente curto. Agradecemos também à Federação Espanhola de Futebol pela flexibilidade em se adaptar a todas as opções propostas ao longo do processo"