O Brasil assumiu o quarto lugar do torneio, com duas vitórias e duas derrotas. É o mesmo desempenho da República Tcheca, que tem melhor saldo de pontos e fica à frente. A liderança é da Bélgica, com que ganhou os quatro jogos que disputou, seguida pela China, com três triunfos e um revés.

Como as belgas já estão garantidas na Copa do Mundo por serem as atuais campeãs europeias e as chinesas se classificaram com a vitória sobre as tchecas neste domingo, há duas vagas ainda em disputa no Pré-Mundial - ocupadas, neste momento, República Tcheca e Brasil. Mali, com um triunfo e três revezes, ainda está na briga.

O Brasil dependeu de um quarto e último período sensacional para reverter uma desvantagem de 14 pontos que tirava a equipe da briga pela classificação. Foram 28 pontos convertidos, com eficiência nas bolas de três pontos, e apenas 11 cedidos nos dez minutos finais da partida, que decretaram a virada heroica sobre Mali.

Estrelas da seleção brasileira, a pivô Kamilla Cardoso (17 pontos e 11 rebotes) e a ala/pivô Damiris Dantas (16 pontos e 12 rebotes) foram, mais uma vez, os destaques.

Diferentemente do revés para a República Tcheca no último sábado (14), porém, mais jogadoras conseguiram dividir o protagonismo com a dupla. As armadoras Alana Gonçalo e Cacá Martins brilharam nas assistências (10 e 9, respectivamente).

As brasileiras encerram a participação no Pré-Mundial nesta terça-feira (17), às 8h30 (horário de Brasília), contra as anfitriãs chinesas. A seleção verde e amarela pode entrar em quadra já classificada se, mais cedo, Mali perder do Sudão do Sul ou se a República Tcheca vencer a Bélgica.

Caso nenhum dos resultados ocorra, o Brasil terá de superar a China para retornar à Copa do Mundo após duas edições ausente. A última participação foi na Turquia, em 2014, quando ficou na 11ª colocação. O país, campeão em 1994, tem 16 presenças em Mundiais, menos apenas que Coreia do Sul, Estados Unidos (ambos 19) e Austrália (17).

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