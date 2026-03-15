A partida estava marcada para 27 de março, em Doha (Catar), mas foi inviabilizada pela escalada dos conflitos no Oriente Médio.

A entidade argumentou, por meio de nota oficial, que "apesar da compreensível dificuldade de realocar uma partida de tanta importância em pouco tempo", buscou "alternativas viáveis", todas elas rejeitadas pela Associação de Futebol da Argentina (AFA). A federação sul-americana ainda não se manifestou.

A Uefa, inicialmente, sugeriu levar o jogo para o Estádio Santiago Bernabeu, em Madri (Espanha). A outra proposta foi realizar o confronto em duas partidas, sendo uma na capital espanhola e outra na Argentina, em 2028, antes da Copa América. A terceira oferta, de fazer a decisão em campo neutro na Europa, também não foi aceita.

Ainda segundo a Uefa, a contraproposta da AFA foi marcar a Finalíssima para depois da Copa do Mundo, o que não seria possível devido à falta de calendário dos espanhois.

A entidade que gerencia o futebol na Europa afirmou, por fim, que os argentinos, "ao contrário do originalmente combinado", declararam disponibilidade para jogar "exclusivamente em 31 de março, data que se revelou inviável".

A nota da entidade do Velho Continente termina com agradecimentos às autoridades do Catar, ao Real Madrid (Espanha) e à Federação Espanhola de Futebol "pela flexibilidade para se adaptarem às opções propostas durante o processo".

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