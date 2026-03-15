SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil terminou os Jogos Paralímpicos de Inverno neste domingo (15) com uma campanha histórica. O país entrou pela primeira vez no quadro de medalhas, em 22º lugar, com uma prata conquistada por Cristian Ribera no esqui cross-country.

O feito, somado ao ouro de Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno, encerrados em fevereiro, completa um ciclo inédito: o país agora tem medalhas em todos os formatos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, considerando as edições de Verão e de Inverno.

Ribera, natural de Cerejeiras, em Rondônia, e criado em Jundiaí, no interior de São Paulo, chegou nos Jogos de Milão-Cortina como um dos favoritos da competição. Campeão da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, o atleta de 23 anos confirmou o favoritismo logo na abertura das provas de neve.

No dia 10 de março, em Val di Fiemme, ele liderou as classificatórias e boa parte da final do sprint sentado e foi ultrapassado apenas nos metros finais pelo chinês Liu Zixu. A medalha de prata foi celebrada com emoção pelo brasileiro, já em sua terceira participação paralímpica.

Neste domingo (15), Ribera participou da última prova com participação brasileira. Ele terminou em quinto lugar na disputa dos 20 km do esqui cross-country. Na mesma posição chegou a paranaense Aline Rocha, na categoria feminina ?resultado que coroou uma semana de alto nível para a atleta de Pinhão, no Paraná.

Aline Rocha foi uma das protagonistas da delegação brasileira ao longo de toda a competição. Logo no primeiro dia de provas, em 7 de março, ela alcançou o sétimo lugar no biatlo sprint de 7,5 km, o melhor resultado da história do Brasil na modalidade.

Nas provas de cross-country, manteve uma sequência notável: quinto lugar no sprint, quinto nos 10 km e sétimo no revezamento misto. Com isso, ela quebrou o seu próprio recorde de melhor colocação de uma brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A marca anterior também era dela, um sétimo lugar conquistado em Pequim 2022.

Além de Ribera e Aline, o Brasil teve outros seis atletas em ação em solo italiano, compondo a maior delegação da história do país em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

No esqui cross-country e no biatlo, também competiram os paulistas Guilherme Rocha, Wellington da Silva e Elena Sena e o paraibano Robelson Lula. No snowboard, em Cortina d'Ampezzo, os gaúchos André Barbieri e Vitória Machado representaram o país.

Ribera, Aline, Silva e Elena integram o Time São Paulo, parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 157 atletas em todo o país.

Os próximos Jogos Paralímpicos de Inverno estão marcados para os Alpes Franceses, de 1º a 10 de março de 2030.

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MEDALHAS DO BRASIL NOS JOGOS OLÍMPICOS

Olimpíadas de Inverno

1 ouro

Paralimpíadas de Inverno

1 prata

Olimpíadas de Verão

40 de ouro

49 de prata

81 de bronze

Paralimpíadas de Verão

134 de ouro

158 de prata

170 de bronze