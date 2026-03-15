SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voltando a atuar após mais de duas semanas longe dos gramados, Neymar tentou, mas pouco conseguiu fazer durante o empate de 1 a 1 entre Santos e Corinthians, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, diante de 15 mil torcedores.

Foi a última oportunidade do camisa 10 do alvinegro praiano de mostrar seu futebol antes da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março.

O italiano anuncia a lista com os convocados nesta segunda-feira (16), a partir das 14h (horário de Brasília), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Será a última chamada antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Longe da melhor forma física depois de ser poupado nas últimas rodadas para evitar novas lesões, Neymar se apresentou para o jogo em diversos momentos da partida e também buscou servir os companheiros com alguns passes, mas com a maior parte das tentativas frustradas pela defesa adversária.

Os dois gols da partida acabaram saindo ainda no primeiro tempo. O holandês Memphis Depay abriu o placar aos 17 minutos, acertando preciso chute cruzado da entrada da grande área, sem chance de defesa para o goleiro Gabriel Brazão.

Memphis deu fim a um jejum de dez jogos sem balançar as redes ?a última vez havia sido na final da Copa do Brasil contra o Vasco, em dezembro.

Apenas quatro minutos depois, Gabriel Barbosa aproveitou um erro de passe do zagueiro Gabriel Paulista no meio de campo e disparou em direção ao gol defendido por Hugo Souza, igualando o placar.

Neymar ainda teve uma boa chance de virar o jogo aos 30 minutos do segundo tempo, acertando cabeçada dentro da área que passou perto da trave esquerda.

Com o empate, o Corinthians chegou aos oito pontos, assumindo momentaneamente a sétima colocação na tabela, enquanto o Santos chegou aos seis, por enquanto em 13º.

Nos próximos compromissos, o Santos encara o Internacional, na quarta-feira (18), novamente na Vila Belmiro. Já o Corinthians visita a Chapecoense, na quinta (19).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Brasileiro (sexta rodada)

Data e horário: 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 15.008 pessoas

Renda bruta: R$ 1.006.278,40

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Rollheiser, Rony e Barreal (Santos); Gustavo Henrique, Kaio César e Memphis Depay (Corinthians)

Cartão vermelho: Luan Peres (Santos)

Gols: Memphis Depay, COR (17'/1T); e Gabigol, SAN (21'/2T).

SANTOS: Gabriel Brazão; Adonis Frías, Zé Ivaldo e Luan Peres; Rony, Gabriel Bontempo (Willian Arão), Christian Oliva (Gabriel Menino), Gustavo Henrique (Rollheiser) e Barreal (Vini Lira); Gabigol (Thaciano) e Neymar. Técnico: Gastón Liendo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo (Allan), Raniele (Pedro Raul) e Breno Bidon; Kaio César (Rodrigo Garro) e André (Kayke); Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.