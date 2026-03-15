SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2026, Flaco López marcou um golaço e garantiu a vitória contra o Mirassol, por 1 a 0, neste domingo (15), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos três pontos e da liderança provisória da tabela, o triunfo também mantém a invencibilidade como mandante do Verdão, que estava realizando seus jogos na Arena Barueri.

O Palmeiras ainda não tinha jogado no Allianz Parque no ano. O estádio estava passando pela troca do gramado sintético desde o início de 2026. O Alviverde estava mandando suas partidas na Arena Barueri, onde teve oito vitórias e um empate.

A vitória deixa o Verdão momentaneamente na liderança da tabela. Com 13 pontos, a equipe de Abel Ferreira supera o São Paulo no saldo de gols. O rival, no entanto, ainda joga hoje, contra o Red Bull Bragantino.

Já o Mirassol segue no meio da tabela, em 12º lugar, com 6 pontos. O Leão Caipira pode perder posições a depender dos jogos da rodada e está 3 pontos acima do Z4.

As equipes voltam a campo na quarta-feira (18), pela 7ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras recebe o Botafogo, às 19h (de Brasília), enquanto o Mirassol encara o Coritiba, às 20h.

Novidade no retorno ao lar

O jogo contra o Mirassol foi o primeiro que o Palmeiras fez no Allianz Parque em 2026. O estádio estava passando pela troca do gramado sintético desde o início do ano e teve o aval da Fifa na última quarta-feira (11) para voltar a receber jogos. O Verdão estava mandando suas partidas na "segunda casa" Arena Barueri, onde ficou invicto, com oitos jogos e um empate no ano.

Para a realização da primeira partida do ano, a equipe da WTorre já teve que correr com os trabalhos no Allianz. Nas noites de sexta-feira (13) e sábado (14), o cantor Luan Santana fez dois shows no estádio que levaram por volta de 90 mil pessoas no total. Cerca de 500 pessoas participaram da desmontagem do palco entre ontem e hoje para o jogo do Palmeiras.

Como foi o jogo

Na volta do Palmeiras ao Allianz, o Mirassol dominou as primeiras ações. O Leão Caipira ficou muito perto de abrir o placar com Igor Formiga, mas Andreas Pereira bloqueou o chute dentro da pequena área no último segundo. Pouco depois, em novo cruzamento rasteiro, a bola passou por Carlos Miguel, e Giay teve que tirar para escanteio. Em tentativa de cabeçada, Flaco sofreu contato da defesa, e a torcida chiou por um pênalti.

Depois de levar perigo pela primeira vez, o Alviverde inaugurou o marcador com um golaço de Flaco López. Arias deu o primeiro chute a gol após receber passe esticado de Allan, mas Walter ficou com a bola. Aos 25 minutos, Gómez deu lançamento para Flaco, que escorou de cabeça para Mauricio e recebeu de volta. Com espaço da entrada da área, o camisa 42 emendou um chutaço que ainda tocou na trave antes de entrar: 1 a 0.

Após abrir o placar, o Palmeiras diminuiu o ritmo e tentou sair em alguns contra-ataques, que foram parados pelo Mirassol. Já o time do interior ficou mais com a bola, mas não chegou a levar perigo a Carlos Miguel.

Os visitantes voltaram para a etapa final em busca do empate e deram trabalho para o goleiro do Palmeiras. Negueba mandou cruzamento para a área, a bola passou André Luis, e Carlos Miguel teve que se esticar para evitar que ela entrasse. O Verdão respondeu com jogada bem trabalhada que terminou com passe de letra de Allan para Marlon Freitas finalizar, mas Walter segurou firme.

Pouco depois da chance de Marlon, Flaco quase deixou o seu segundo no jogo. O argentino recebeu lançamento de Gómez por trás da defesa, mas pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo. Em seguida, um princípio de confusão se instaurou depois que Carlos Miguel recebeu encontrão de Igor Formiga, não gostou e foi tirar satisfação, empurrando o lateral do Mirassol. Resultado? Amarelo para os dois.

Em seguida, o atacante do Palmeiras teve outra chance desperdiçada. Após cruzamento de Piquerez e desvio na zaga, a bola sobrou para Flaco, que dominou e deu uma chicotada, mandando à direita do gol. Em busca do empate, o Leão Caipira exigiu novamente de Carlos Miguel. Em chute de Nathan Fogaça, o arqueiro do Verdão espalmou para frente, e Giay afastou.

Na reta final, a equipe da casa se fechou e apostou em contra-ataques. Já o Mirassol pressionava pelo gol de empate. Felipe Anderson tentou dar mais tranquilidade ao Palmeiras, mas parou em Walter.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Mirassol

Campeonato Brasileiro - 6ª rodada

Data: 15/3/2026 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Gol: Flaco López (25'/1ºT) (PAL)

Cartões amarelos: Carlos Miguel (PAL); Igor Formiga, Reinaldo, Neto Moura e Negueba (MIR)

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas (Larson), Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Mauricio (Emiliano Martínez); Jhon Arias (Felipe Anderson), Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Neto Moura (Gabriel Pires), Aldo Filho e Shaylon (Alesson); Negueba, Carlos Eduardo (Tiquinho Soares) e André Luis (Nathan Fogaça). Técnico: Ivan Baitello.