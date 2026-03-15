SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O italiano Jannik Sinner conquistou neste domingo (15) o Masters 1000 de Indian Wells após derrotar o russo Daniil Medvedev por 2 a 0, parciais de 7/6(6) e 7/6(4).

Esse é o primeiro título do tenista nº 2 do mundo em 2026 e em Indian Wells.

Na campanha, Sinner eliminou o brasileiro João Fonseca nas oitavas de final em jogo muito parecido.

O primeiro set foi de serviços confirmados para ambos os lados sem grandes erros de ambos.

Sinner teve dois break points no sétimo game, mas não aproveitou.

A única quebra veio no set tie-break, que virou set point para o italiano e ele fez 8 a 6, abrindo 1 a 0 no placar.

O segundo set seguiu com os serviços sendo confirmados e Sinner começou a demonstrar cansaço na parte final da parcial, mesmo assim confirmou seu saque em 6 a 5.

Medvedev sacou forte para confirmar o serviço e levou o segundo set pro tie-break.

O russo conseguiu dois mini-breaks e abriu 4 a 0.

Sinner conseguiu devolver as quebras e virou para 5 a 4.

Na última e quarta quebra, ele teve o match point e venceu o tie-break por 7 a 4.