SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste domingo (15) e manteve o ritmo na liderança do Brasileirão.

O resultado de hoje, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi construído graças à reação no segundo tempo, que se materializou com os gols de Sabino e Calleri.

No primeiro tempo, Herrera chegou a abrir o placar para o time da casa, mas o tricolor venceu a segunda em dois jogos com o técnico Roger Machado e se manteve invicto no campeonato.

O São Paulo chegou aos 16 pontos, ainda três pontos à frente de Palmeiras e Fluminense. Todos os quatro primeiros colocados venceram na rodada. O G4 ficou intacto.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, perdeu três posições na classificação. Parou nos oito pontos e caiu para oitavo.

Na próxima rodada, o São Paulo visita o Atlético-MG, quarta, às 20h. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino pega o Bahia, também fora de casa, às 19h.

Parabéns para o papai

O São Paulo teve de novo o time completo para atuar fora de casa, com a recuperação de Enzo Díaz na lateral esquerda.

Mas o time não fez um bom primeiro tempo, com dificuldades de achar espaço e criar jogadas de perigo.

O Red Bull Bragantino apostou na imposição física e levou perigo com Mosquera. O São Paulo tentou responder em uma jogada individual de Lucas Moura, defendida por Cleiton.

Até que um escanteio curto gerou a jogada que deu certo para o time da casa. Lucas Barbosa chamou a responsabilidade no drible e deu um cruzamento rasteiro. Alan Franco afastou, mas a bola veio na pinta para Herrera bater de primeira e fazer 1 a 0, aos 35 minutos do primeiro tempo. A comemoração foi para o filho que está a caminho.

O fim do primeiro tempo foi de um São Paulo tentando jogadas pelo alto, mas o time de Vagner Mancini se defendia bem.

Empate do zagueiro

O São Paulo conseguiu reagir em pouco tempo na etapa final. O empate àquela altura devolveu o time à liderança.

Detalhe para a finalização plástica de Sabino, uma chapada quase sem ângulo depois de Danielzinho alçar uma cobrança de falta na área. O zagueirão foi muito feliz na tentativa, aos sete minutos do segundo tempo.

Virada do artilheiro

O São Paulo passou a se impor mais no campo de ataque. E percebeu que as jogadas pelo alto realmente poderiam ser o caminho.

Ainda mais quando se tem Calleri em boa fase.

A virada se concretizou aos 22 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento de Lucas Ramon pela direita. Cleiton saiu meio esquisito. Isso não é problema para o camisa 9 do São Paulo, que tocou de cabeça para o fundo da rede.

Foi o quarto gol do centroavante no Brasileirão 2026.

O São Paulo não vencia o Bragantino em Bragança Paulista desde 1998. Foram seis jogos no período. Agora, caiu um tabu, já que as alterações de lado a lado não alteraram o placar.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1 x 2 São Paulo

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Hora: 15/3/2026, às 20h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Cartões amarelos: Gabriel, Herrera (RBB); Calleri, Bobadilla, Luciano, Enzo Díaz (SPO)

Gols: Herrera, 36'/1ºT (1-0); Sabino, 7'/2ºT (1-1); Calleri, 22'/2ºT (1-2)

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Rodriguinho) e Herrera (Isidro Pitta); Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas Moura (Cauly), Luciano (Ferreirinha) e Calleri (André Silva). Técnico: Roger Machado