SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Mineirão, Cruzeiro e Vasco ficaram no empate por 3 a 3, na noite deste domingo (15), na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Christian, Chico da Costa e Kauã Moraes marcaram pelo Cruzeiro, enquanto Brenner e Cauan Barros marcaram os gols do Vasco. A Raposa está em 19° lugar, com 3 pontos, enquanto o Cruzmaltino está em 15°, com 5 pontos.
Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato. Mesmo com o empate heroico no final, a situação da Raposa no Brasileirão está longe de ser positiva. O time mineiro fecha a rodada no Z4 e somente com um ponto a mais que o lanterna Internacional.
Vasco viu vitória de perto. Conseguindo ampliar o placar com um a menos, o Cruzmaltino viu a vitória e a chance de se afastar da zona de rebaixamento escaparem pelas mãos, mesmo depois de vencer o Palmeiras no meio da semana.
O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, às 19h30 (Brasília), na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco também volta na quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo
Primeiro tempo de poucas chances. Mesmo com o gol cruzeirense logo no começo, ambas as equipes fizeram uma primeira metade pouco ofensiva. A Raposa só teve um chute ao gol, enquanto o Vasco chutou duas vezes.
Segundo tempo de cinco gols e expulsão. Se o primeiro tempo foi de poucas chances, o segundo tempo foi o oposto. Com cinco gols marcados nessa metade, o período contou também com a expulsão de Cauan Barros, que marcou os dois primeiros gols do Cruzmaltino.
Lances importantes
Cruzeiro abre o placar no começo. Aos 7 minutos, Matheus Pereira lançou para Kaiki, que cabeceou forte para a segunda trave e encontrando Christian, que testou a bola para o fundo do gol.
Matheus Henrique quase amplia. Aos 19, o camisa 8 cruzeirense tinha a bola nos pés dentro da grande área, mas, ao tentar acertar o ângulo, chutou muito forte. A bola foi para fora.
Vasco quase empata. No minuto seguinte, Tchê Tchê cavou e achou Andrés Gómez dentro da grande área, que deu um toque para encobrir Matheus Cunha. Porém, a bola bateu no travessão.
William salva o Cruzeiro. Depois de uma bola mal afastada, Tchê Tchê recebeu ela na grande área e encheu o pé. Porém, a raposa contava com William em cima da linha, que tirou de peito. No rebote, o lateral ainda afastou uma segunda vez.
Cruzmaltino empata no começo do segundo tempo. Após escanteio curto, Cuiabano cruzou para a grande área e encontrou Cauan Barros, que cabeceou para dentro do gol.
Virada relâmpago. Aos 8 minutos, após boa troca de passes, Paulo Henrique cruzou e Cuiabano cabeceou. A bola foi espalmada por Matheus Cunha, mas Cauan Barros aproveitou o rebote, novamente de cabeça.
De herói a vilão. Aos 12 minutos, Cauan Barros fez falta em Matheus Pereira. Após revisão do VAR, o juiz observou um pisão do camisa 88 do Vasco no camisa 10 da Raposa e expulsou direto o jogador.
Raposa empata. Aos 24 minutos, após escanteio cobrado por William, Chico da Costa cabeceou no canto de Leo Jardim, deixando tudo igual. Os vascaínos reclamaram de possível falta, mas o lance foi revisado e validado.
Vasco volta a liderar. Mesmo com um a menos, o Cruzmaltino aproveitou suas chances. Aos 40 minutos, em contra-ataque, a bola parou em Puma Rodríguez, que ajeitou de calcanhar para Brenner, que chegou batendo. A bola desviou em William, bateu na trave e parou no fundo do gol de Matheus Cunha.
Japa salva a Raposa. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu empatar após cruzamento de Cauã Moraes, que encontrou Japa na pequena área para deixar tudo igual.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3 X 3 VASCO
Data e horário: 15 de março de 2026, às 20:30 (de Brasília)
Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Mineirão
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Henrique Neu Ribeiro
VAR: Adriano de Assis Miranda
Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS), Brenner (VAS) e Matheus Pereira (CRU)
Cartões vermelhos: Cauan Barros (VAS)
Gols: Christian (CRU), aos 7 minutos do primeiro tempo; Cauan Barros (VAS), aos 8 e 12 minutos do 2° tempo; Chico da Costa (CRU), aos 24 minutos do 2° tempo; Brenner, aos 40 minutos do 2° tempo; Kauã Moraes, aos 48 minutos do 2° tempo
CRUZEIRO:Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba (Wanderson) e Kaiki; Matheus Henrique (Japa), Lucas Silva (Neiser Villarreal), Christian (Arroyo), Gerson e Matheus Pereira; Chico da Costa
Técnico: Tite
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (JP), Barros, Tchê Tchê (Lucas Freitas); Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e David (Lucas Piton).
Técnico: Renato Gaúcho