SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior minimizou a pressão sobre o seu trabalho no Corinthians Paulista após o empate no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador afirmou que dá pouca relevância às críticas e disse estar focado apenas em cumprir o trabalho à frente do clube.

"Dou muito pouca importância (à pressão). Me preocupo com o meu trabalho e com a responsabilidade de estar à frente de um clube como o Corinthians", disse Dorival, após o empate com o Santos.

CRÍTICAS INTERNAS

A pressão sobre Dorival aumentou após a derrota corintiana para o Coritiba, na última quarta-feira. O desempenho fez parte da diretoria corintiana questionar o trabalho do treinador nos bastidores.

O técnico, porém, defendeu o próprio desempenho desde que chegou ao clube. Ele também criticou o ambiente de pressão constante sobre treinadores no futebol brasileiro.

"Se tiver que dar resposta a todo momento, é só fazer o levantamento de como o clube estava quando cheguei. Se for negativo, dou minha mão à palmatória. Se for positivo, não há necessidade de uma situação como essa. Sou tranquilo, faço meu trabalho, converso diariamente com o presidente. A partir do momento em que definirem que não querem mais o meu trabalho, seguirei meu caminho", disse.

"No Brasil é muito estranho esse comportamento de algumas pessoas. A cada rodada o treinador serve ou não serve dependendo de vitórias e derrotas. Por isso estamos na contramão do mundo."

Conforme apuração do UOL, as críticas internas ao trabalho do treinador partiram do entorno do presidente Osmar Stábile. O executivo de futebol Marcelo Paz, por sua vez, segue defendendo a continuidade do técnico no cargo, como revelou em contato com a reportagem.

DECLARAÇÕES QUE GERARAM INCÔMODO

Além da queda de desempenho recente, algumas declarações públicas de Dorival também ampliaram o incômodo nos bastidores do Corinthians. A principal delas foi a defesa da permanência do volante André em meio à negociação com o Milan.

O treinador manteve a posição. Ele ainda relembrou que decisões semelhantes em outros clubes acabaram valorizando ainda mais jovens jogadores no mercado.

Se for por declarações que eu dei, sustento. Sabia que viriam espetadas de todos os lados. Mas o Corinthians se restabelece quando não faz essa negociação. Mostra ao mercado que não venderemos a qualquer preço. É só aguardar que verão que o Corinthians tomou a decisão correta. Já aconteceu em outros clubes: o Beraldo no São Paulo e Gabriel Barbosa no Santos. Depois, os clubes venderam por mais que o dobro.Dorival Júnior

PRÓXIMO COMPROMISSO

A atuação do Corinthians no empate com o Santos, mesmo sem vitória na Vila Belmiro, ajudou a reduzir a pressão sobre o treinador.

Sob o comando de Dorival, a equipe volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, em Chapecó, pela sequência do Campeonato Brasileiro.