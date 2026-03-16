(UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Jonathan Calleri tem feito um início de 2026 que passa longe do 2025 cheio de lesões.
O atacante está num momento no qual a música "Toca no Calleri que é gol" é perfeita, afinal, ele vem de marcar gols nos últimos três jogos e já soma nove gols na temporada.
Para efeito de comparação, no ano passado inteiro, ele fez apenas três gols, porém, ele se machucou em abril contra o Botafogo e só retornou aos gramados este ano.
Só no Brasileirão, ele marcou quatro gols e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Carlos Vinicius, jogador do Grêmio com cinco gols.
Após o jogo contra o Bragantino, o atacante revelou que queria fazer um gol de cabeça e festejou isso.
"Eu queria fazer um gol de cabeça hoje e Lucas fez um grande cruzamento, por sorte outra vez pude fazer o gol e eu vou muito feliz pra casa", disse Calleri.
Em sua temporada mais goleadora pelo São Paulo, ele fez 22 gols, sendo que na competição do começo do ano, o Paulista, ele havia feito oito. Com o bom início da atual temporada, o argentino pode ultrapassar essa marca.