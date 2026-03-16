(UOL/FOLHAPRESS) - A WSL anunciou uma mudança importante para o esporte feminino nesta segunda-feira (16). A partir de 2027, o Circuito Mundial (CT) passará a contar com um wildcard de maternidade, criado para atletas que se afastarem da elite por conta da gravidez.

A nova vaga especial busca garantir que surfistas que interrompam a carreira durante esse período possam retornar diretamente ao CT, sem precisar refazer todo o caminho pelas divisões de acesso.

A primeira atleta contemplada será a francesa Johanne Defay, que se tornará a primeira surfista da história a receber um convite desse tipo após sua pausa para a maternidade.

Além dela, a brasileira Tatiana Weston-Webb também teve seu retorno confirmado para a temporada de 2027. A surfista recebeu um convite de temporada (season wildcard) da própria WSL, que garante participação em todas as etapas do circuito.

Embora Tatiana tenha se afastado da elite pelo mesmo motivo de Defay, o convite da brasileira não foi enquadrado formalmente na nova categoria de maternidade. Na prática, porém, o efeito é semelhante: ambas voltarão a disputar uma temporada completa no ano que vem.

Sou muito grata por ter tido esse tempo para realizar um dos grandes sonhos da minha vida, que é formar uma família. Agora, com esse anúncio, me sinto privilegiada por poder dizer que outro sonho também está se concretizando: ser mãe e continuar competindo no mais alto nível Tatiana Weston-Webb

Ainda segundo a brasileira, a iniciativa representa um avanço importante para o esporte. "É bonito fazer parte dessa evolução e desse incentivo à maternidade no esporte, especialmente no surfe. Sou muito grata à WSL por essa oportunidade."

TRAJETÓRIA NA ELITE

Tatiana Weston-Webb é uma das principais surfistas da última década no circuito mundial. A brasileira conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi vice-campeã mundial em 2021 e terminou a temporada de 2024 na terceira colocação do ranking da WSL.

Em 2025, ela disputou apenas as três primeiras etapas do CT antes de anunciar uma pausa na carreira. Inicialmente, a surfista explicou que se afastaria para cuidar da saúde mental. Meses depois, revelou que havia engravidado durante esse período.