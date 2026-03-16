(UOL/FOLHAPRESS) - O Circuito Mundial de Surfe de 2026 já tem seu primeiro chaveamento definido. A temporada começa no dia 1º de abril, com a tradicional etapa de Bells Beach, na Austrália, e marca também o retorno de Gabriel Medina à elite após um ano afastado do tour.

Tricampeão mundial, o brasileiro estreia diretamente na 14ª bateria da segunda rodada da competição e terá pela frente o mexicano Alan Cleland.

A etapa australiana também será a primeira disputada no novo formato da WSL, que eliminou as baterias com três surfistas e a repescagem. A partir desta temporada, todas as disputas passam a ser homem a homem, com apenas dois atletas por bateria ?quem perder está eliminado.

YAGO ESPERA POR RIVAL

Atual campeão mundial, Yago Dora também estreia na segunda rodada. O brasileiro aparece na nona bateria e enfrentará o vencedor do duelo da rodada inicial entre Mateus Herdy e o australiano Liam O'Brien.

Essa primeira fase do masculino reúne os surfistas que chegaram ao circuito pela Challenger Series, a divisão de acesso, além de atletas convidados pela organização.

Para Herdy, será um momento especial. O catarinense disputará sua primeira etapa como integrante oficial do Circuito Mundial, após garantir vaga inédita na elite ao terminar a última temporada do Challenger Series dentro do top 10. Antes disso, ele já havia participado de etapas do CT apenas como convidado.

ESTREIA DE ITALO E TOLEDO

O campeão olímpico e mundial Italo Ferreira aparece na 13ª bateria da segunda rodada e enfrentará o vencedor do confronto entre o australiano Callum Robson e um surfista convidado.

Já o bicampeão mundial Filipe Toledo estreia na 12ª bateria, contra o francês campeão olímpico Kauli Vaast.

BRASIL NO FEMININO

No feminino, o Brasil terá apenas uma representante na etapa de abertura da temporada. Luana Silva estreia contra um dos maiores nomes da história do esporte: a australiana Stephanie Gilmore, oito vezes campeã mundial, que recebeu convite para disputar toda a temporada de 2026.

CONFRONTOS COM BRASILEIROS EM BELLS BEACH

Rodada 1

Mateus Herdy (BRA) x Liam O'Brien (AUS)

Rodada 2

Bateria 1: Miguel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS)

Bateria 5: Jake Marshall (EUA) x João Chianca (BRA)

Bateria 7: Cole Houshmand (EUA) x Alejo Muniz (BRA)

Bateria 9: Yago Dora (BRA) x vencedor de Herdy x O'Brien

Bateria 12: Filipe Toledo (BRA) x Kauli Vaast (FRA)

Bateria 13: Ítalo Ferreira (BRA) x vencedor de Callum Robson x convidado

Bateria 14: Gabriel Medina (BRA) x Alan Cleland (MEX)

Bateria 16: Jack Robinson (AUS) x Samuel Pupo (BRA)