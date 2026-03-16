SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Endrick, 19, foi uma das novidades da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, divulgada nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, os últimos antes de o italiano fechar sua lista para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto com os franceses será no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). A partida com os croatas acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).
Apesar da expectativa Neymar, ficou fora da lista do treinador.
Embora tenha sido forçado a fazer alguns testes devido a desfalques por lesão de nomes considerados presença certa no Mundial, Ancelotti e sua comissão técnica definiram que a lista divulgada agora seria a mais próxima possível do elenco que vai representar o país na Copa.
A convocação final para o Mundial está marcada para 18 de maio.
Depois desta data Fifa, a comissão técnica da seleção brasileira vai se reunir para definir a pré-lista para a Copa do Mundo, com prazo até 11 de maio para envio aos clubes. Ao todo, até 55 jogadores podem ser incluídos nesta relação mais ampla.
No dia 25 de maio, o elenco inicia a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Em 31 de maio, a seleção fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, em sua despedida do país antes do embarque para os Estados Unidos, marcado para 1º de junho.
Já em solo americano, o Brasil fará seu último jogo antes da Copa do Mundo, contra o Egito, no dia 6. A estreia no Mundial será no dia 13, diante do Marrocos. Depois, encara o Haiti, no dia 19, e encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24.
VEJA A LISTA DE CONVOCADOS
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahly)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
ATACANTES
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henriquie (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinicius Junior (Real Madrid)
- João Pedro (Chelsea)