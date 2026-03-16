SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na aguardada última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista final de jogadores que vão à Copa do Mundo, Carlo Ancelotti optou por não chamar Neymar.

Com a ausência nas partidas amistosas contra as seleções francesa e croata, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, fica ainda mais remota a possibilidade de o atacante de 34 anos do Santos disputar sua quarta e última Copa com a camisa amarela.

A lista com os jogadores que vão ao Mundial deve ser anunciada pela comissão técnica em 19 de maio, com os amistosos contra as seleções europeias ganhando especial importância para que Ancelotti possa observar de perto jogadores que ainda não têm vaga assegurada no grupo.

O Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá acontece entre 11 de junho e 19 de julho.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

A última vez em que Neymar atuou com a camisa da seleção brasileira foi em outubro de 2023, em derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Na ocasião, sofreu a lesão mais grave da carreira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O atacante ficou afastado dos gramados por mais de um ano devido ao problema físico.

Em março de 2025, já de volta ao Santos, ele chegou a ser chamado pelo então treinador da seleção, Dorival Júnior, para compromissos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

No entanto, acabou cortado poucos dias depois por causa de um edema na coxa esquerda que já havia o deixado de fora da semifinal do Campeonato Paulista, quando o Santos perdeu para o Corinthians.

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em maio do ano passado, Ancelotti ainda não chamou Neymar. O italiano afirmou por diversas vezes que não tinha dúvidas em relação ao potencial técnico do atacante, mas que precisava que ele estivesse em boa forma física para ser convocado.

"Pode ser que leve um jogador que não tenha intensidade para o primeiro ou o segundo jogo, mas não vou levar um jogador que não tenha intensidade para todo o Mundial. Precisamos de jogadores fisicamente com nível top", assinalou o treinador em novembro de 2025.

Neymar chegou a terminar a temporada passada em bom ritmo, dando importante contribuição na reta final do Campeonato Brasileiro para afastar o Santos da zona de rebaixamento.

Ainda em dezembro, porém, precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo para tratar as dores na região que já vinha sentindo durante as últimas partidas, comprometendo a preparação da pré-temporada.

A estreia em 2026 aconteceu apenas em 15 de fevereiro, em goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, pelo estadual.

Ele voltou a atuar no dia 22, na eliminação para o Novorizontino pelas quartas de final do Paulista, e no dia 26, quando marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pelo Brasileiro.

A expectativa da comissão técnica era que ele estivesse apto a atuar novamente contra o Mirassol, no dia 10 de março, com Carlo Ancelotti se deslocando até a pequena cidade do interior paulista para acompanhar de perto seu desempenho.

De última hora, contudo, o Santos informou que ele não entraria em campo para preservar a musculatura e evitar o risco de novas lesões.

Na última oportunidade de mostrar serviço ao chefe antes da convocação, disputou os 90 minutos do duelo contra o Corinthians no domingo (15), na Vila Belmiro, com uma atuação apenas discreta.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols -os dois últimos foram contra a Bolívia, em setembro de 2023-, Neymar disputou as Copas de 2014, 2018 e 2022. Ao todo, atuou em 13 partidas, com oito gols e quatro assistências.

PARTICIPAÇÃO DE NEYMAR COM A SELEÇÃO BRASILEIRA EM COPAS DO MUNDO

**2014 (BRASIL)**

- Jogos: 5

- Gols: 4

- Assistências: 1

- Campanha: Eliminado pela Alemanha nas semifinais

**2018 (RÚSSIA)**

- Jogos: 5

- Gols: 2

- Assistências: 2

- Campanha: Eliminado pela Bélgica nas quartas de final

**2022 (QATAR)**

- Jogos: 3

- Gols: 2

- Assistências: 1

- Campanha: Eliminado pela Croácia nas quartas de final