SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Chapecoense empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (16), no jogo que encerrou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.
Os gols tiveram falhas das defesas. A Chapecoense abriu o placar com Walter Clar, de pênalti, e o time gaúcho empatou com Juan Nardoni.
O empate, no entanto, fez as duas equipes subirem na classificação. O Grêmio agora é o sétimo colocado, enquanto a Chapecoense foi à 12ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento.
Os gremistas voltam a campo na próxima quinta-feira (19), data em que receberão o Vitória, pelo Brasileirão. Já a Chapecoense jogará em casa novamente, desta vez recebendo o Corinthians, também na quinta-feira.
FALHA DE LÁ, LAMBANÇA DE CÁ
A jogada que resultou no pênalti para a Chapecoense teve a defesa gremista com dificuldades. Primeiro, Balbuena tentou tirar após chute que veio da intermediária, mas não conseguiu. A bola sobrou para Pavón, que também falhou na tentativa de afastar.
O atacante, que vem jogando como lateral-direito, chutou em cima de Italo. Na rebatida, Bolasie saiu livre, cara a cara com Weverton, mas parou em Viery, que cometeu o pênalti.
O Grêmio saiu para o jogo após o gol sofrido e empatou no fim do 1º tempo, contando com uma lambança de Léo Vieira. O goleiro da Chapecoense saiu do gol tentando tirar com um soco, mas errou a força e a direção.
Juan Nardoni foi o felizardo que, com o gol vazio, aproveitou para marcar para o Grêmio.
CHAPECOENSE
Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Rafael Carvalheira, João Vitor (David Antunes) e Higor Meritão (Vinícius Balieiro); Giovanni Augusto (Jean Carlos), Italo (Marcinho) e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
GRÊMIO
Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Erick Noriega, Tetê (Gabriel Mec), Miguel Monsalve (Willian), Juan Nardoni e Amuzu (J. Enamorado); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Edevan de Oliveira Pereira
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões amarelos: Viery (GRE), Everton (CHA), Bolasie (CHA), Monsalve (GRE), Eduardo Doma (CHA) e Erick Noriega (GRE)
Gols: Walter Clar (CHA - 28'/1ºT) e Juan Nardoni (GRE - 48'/1ºT)