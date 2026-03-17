A 9ª Corrida Cortes Villela, que seria realizada no próximo domingo (22), foi adiada para o dia 12 de abril após os impactos das fortes chuvas em Juiz de Fora. A mudança foi confirmada pela Prefeitura de Juiz de Fora, que também alterou a data de outros eventos do calendário de corridas de rua da cidade.

A prova será realizada na Via São Pedro e faz parte do Ranking de Corridas de Rua do município. Além dela, a Corrida da Drogaria Souza, que estava prevista para 12 de abril, foi transferida para o dia 29 de novembro.

Segundo a organização, atletas que já se inscreveram e não puderem participar na nova data podem solicitar reembolso ou crédito até o dia 20 de março. O pedido pode ser feito por meio do site de inscrição ou pelos canais de atendimento disponibilizados aos corredores.

O calendário atualizado do ranking prevê ainda provas ao longo do ano, com eventos programados entre abril e novembro, incluindo corridas promovidas por instituições e empresas locais.

As alterações ocorrem após os danos causados pelas chuvas recentes, que impactaram diferentes áreas da cidade e levaram à revisão da programação esportiva.

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