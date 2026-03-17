RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda-feira foi inesquecível para Léo Pereira. Pela primeira vez na carreira, o zagueiro foi convocado para a seleção brasileira, algo que coroa uma entrega incomum no dia a dia, fato que o fez ganhar fama de incansável no Flamengo.

JOGADOR DO ELENCO QUE MAIS ATUOU EM 2025 E COM MÉTRICAS ALTAS

O UOL apurou que Léo Pereira apresenta uma das métricas mais altas e estáveis de todo elenco. Os quesitos onde se destaca são as distâncias, intensidades e número de acelerações.

Outro ponto que causa "espanto" nos profissionais rubro-negros é sua taxa de recuperação pós-jogos, onde apresenta níveis baixíssimos de desgaste dentro de um prazo de 72 horas, o que o permite estar sempre à disposição da comissão técnica.

Tal disponibilidade, por exemplo, o fez ser o jogador do elenco com mais jogos em 2025, feito que tem se repetido nesta temporada.

O Léo (Pereira) tem sido um jogador importante. Foi no passado, nas conquistas, e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à seleção pelo nível que jogam.Leonardo Jardim, técnico do Flamengo

FASE ARTILHEIRA

Além do físico privilegiado, Léo Pereira também tem se destacado nos quesitos ofensivos. Ano passado o zagueiro teve sua temporada mais artilheira com seis gols, incluindo em competições como Mundial de Clubes, Libertadores e Supercopa Rei.

Em 2026 o primeiro saiu no último fim de semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor fez um golaço de falta e revelou que sonhava com o lance.

Fazer um gol em um jogo desse parece até filme, um deja vù, já sonhei com isso. Tem até muita cobrança do meu empresário para fazer esse gol (risos). Eu não tenho conseguido treinar (faltas). Tenho mentalizado muito, isso sim. E sonhado. Na hora ali, é difícil porque você tem que ter uma personalidade de pegar a bola e bater em um clássico. O Flamengo tem ótimos jogadores e cobradores. Mas tem muito preconceito de zagueiro cobrar faltas também. Não estou treinando muito, mas sempre treino, ok? Assumi a responsabilidade e deu certo.Léo Pereira

'SENTIMENTO INEXPLICÁVEL'

Aos 30 anos, Léo Pereira comemorou sua convocação inédita. Ele fez questão de agradecer ao Flamengo, aos companheiros e aos torcedores rubro-negros.

Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo estafe por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo.Léo Pereira, no Instagram

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