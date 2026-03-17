SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians iniciou a busca por parceiros comerciais para viabilizar a renovação de contrato do atacante Memphis Depay.

CAPTAÇÃO NO MERCADO

O UOL apurou que o clube entrou em contato com algumas empresas nas últimas semanas e aguarda a evolução das conversas. Internamente, o fato de nenhum contato ter sido rechaçado de imediato é visto como um sinal positivo.

Apesar disso, não há negociações encaminhadas até o momento. As tratativas ainda estão em estágio inicial, embora as pessoas responsáveis pela captação dessas parcerias demonstrem otimismo com a possibilidade de avanço.

A estratégia do clube é se conectar com empresas de perfil global, principalmente para explorar a participação de Memphis na Copa do Mundo. Na avaliação interna, a ideia é concretizar acordos comerciais que não foram possíveis durante o período do atual contrato do atacante.

O entendimento no clube é de que a permanência do jogador depende diretamente desse esforço. Embora o contrato vigente já preveja a possibilidade de acordos comerciais para ajudar na viabilização dos pagamentos, os valores atualmente recebidos pelo atleta não passam por esse tipo de parceria.

Assim, uma eventual continuidade de Depay no Corinthians está condicionada à capacidade do clube estruturar novos negócios.

PAPEL DO JOGADOR NO PROJETO

Internamente, também é considerada essencial a participação do próprio jogador no projeto de permanência. A primeira expectativa é que Memphis se mostre disposto a atuar como uma espécie de garoto-propaganda para marcas que venham a se associar à iniciativa.

A avaliação no clube é de que dificilmente apenas uma empresa assumirá sozinha os custos de um novo contrato. Por isso, o plano é firmar acordos com diferentes marcas, utilizando a imagem do jogador em todas essas parcerias.

Outro ponto considerado importante é a possibilidade de o atacante reduzir parte de seus ganhos, principalmente as regalias previstas em contrato ?como hospedagem em hotel de luxo, seguranças, cozinheira e equipe de assessores. Esses itens representam um custo aproximado de R$ 2 milhões por mês para o Corinthians.

DEBATE INTERNO SOBRE A PERMANÊNCIA

Enquanto busca viabilizar financeiramente o projeto, o clube também segue avaliando tecnicamente a permanência do jogador no elenco.

O executivo de futebol Marcelo Paz é o principal entusiasta da continuidade de Memphis. Partiu dele, inclusive, o impulso inicial para a ideia de captação de recursos destinados à manutenção do atacante, mesmo em meio a uma corrente interna contrária à permanência.

Já o presidente Osmar Stábile aprovou a iniciativa e acionou diferentes departamentos do clube para auxiliar na busca por patrocinadores. Ainda assim, o dirigente avalia alguns pontos antes de tomar uma decisão definitiva.

A ausência de negociações mais maduras e a influência de pessoas próximas contrárias à permanência do atacante ?por motivos políticos, esportivos e financeiros? fazem o presidente refletir com frequência sobre o tema.

Esse cenário foi potencializado durante o período de baixa do jogador. Memphis passou 10 partidas sem marcar até voltar a balançar as redes no empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.