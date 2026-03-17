SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da federação de futebol do Irã está negociando com a Fifa a transferência para o México das partidas da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, que deveria disputar nos Estados Unidos. O motivo é a guerra no Oriente Médio, segundo a embaixada iraniana no México.

"Dado que (o presidente americano, (Donald) Trump declarou claramente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos", disse o dirigente Mehdi Taj em declarações reproduzidas na conta da rede social X (ex-Twitter) da legação diplomática.

"Estamos em negociações com a Fifa para que as partidas do Irã na Copa do Mundo sejam jogadas no México", acrescentou.

O embaixador do Irã no México, Abdolfazl Pasandideh, denunciou na segunda-feira (16) "a falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e na provisão de apoio logístico" à delegação iraniana antes da Copa do Mundo.

Em um comunicado divulgado na página da embaixada, acrescentou que ele também sugeriu à Fifa que as partidas do Irã sejam transferidas dos Estados Unidos para o México".

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo 2026, no qual enfrentará Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles e o Egito em Seattle.

Seu acampamento base durante o torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, está previsto em Tucson, Arizona.

Já a Fifa divulgou uma nota na qual indica que não deve aceitar o pedido. "A Fifa está em contato frequente com todas as associações membros participantes, incluindo a do Irã, para discutir o planejamento da Copa do Mundo. A Fifa espera que todas as equipes participantes compitam de acordo com a tabela de jogos anunciada em 6 de dezembro de 2025."

Trump afirmou que o Irã não deveria participar da Copa do Mundo "por sua própria segurança", em plena guerra no Oriente Médio.

O mandatário fez essas declarações apenas dois dias depois de dizer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem-vindos, apesar do conflito.

"Será o evento esportivo maior e mais seguro da história dos Estados Unidos. Todos os jogadores, autoridades e torcedores serão tratados como as 'ESTRELAS' que são!", afirmou em sua plataforma Truth Social.

Israel e Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro uma ampla ofensiva contra o Irã, que respondeu com ondas de mísseis e drones contra o território israelense e contra alvos americanos em países da região.