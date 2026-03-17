SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca vai disputar pela primeira vez o ATP 500 de Munique, que terá três tenistas do top 10 e outros nomes de peso no saibro alemão.

O ATP 500 de Munique confirmou a presença do brasileiro na lista de inscritos. A competição começa em 13 de abril, logo depois do Masters 1000 de Monte Carlo, e será a estreia do carioca no evento.

Três jogadores do top 10 aparecem como principais atrações, com Alexander Zverev liderando a chave. Dono da casa e tricampeão em Munique, o alemão terá como concorrentes diretos os norte-americanos Taylor Fritz e Ben Shelton.

O torneio também terá outros nomes de destaque: o cazaque Alexander Bublik (11º do mundo), o tcheco Jakub Mensík, os italianos Flavio Cobolli e Luciano Darderi e o argentino Francisco Cerúndolo.

Ex-top 10 e campeões de peso também estão inscritos para o saibro alemão. Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz aparecem na relação, ao lado do veterano Marin Cilic e do grego Stefanos Tsitsipas.

"Com oito jogadores entre os 20 melhores do mundo, estrelas absolutas e alguns dos jovens talentos mais promissores do circuito, o torneio deste ano está mais atraente do que nunca. A promessa é de partidas espetaculares e de altíssimo nível desde o primeiro dia", disse Patrik Kuhnen, diretor do torneio.

CALENDÁRIO CHEIO NO SAIBRO EUROPEU

A inscrição em Munique faz parte de uma sequência de torneios de Fonseca no saibro, que culmina em Roland Garros. O brasileiro também está inscrito nos Masters 1000 de Madri e Roma e no Grand Slam francês.

A organização do ATP 500 de Munique destacou Fonseca entre as atrações do evento. O site oficial do torneio colocou uma foto do brasileiro ao anunciar a lista de participantes.