SÃO PAULO, SP E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A uma semana do início das copas regionais previstas no calendário do futebol nacional, criadas ou reorganizadas pela CBF, os clubes que disputarão a Copa Sul-Sudeste, a Copa do Nordeste e a Copa Verde ainda não sabem o valor das cotas que vão receber pela participação nas competições.

Dirigentes ouvidos pela reportagem, sob condição de anonimato, afirmam que a indefinição compromete o planejamento esportivo e financeiro das equipes. Sem saber quanto irão receber, clubes discutem internamente a possibilidade de escalar formações alternativas, com atletas das categorias de base ou elencos secundários, para reduzir custos e evitar desgaste em um calendário já pressionado.

Alguns dirigentes também aguardam a definição dos valores para concluir a contratação de jogadores para a sequência da temporada.

A incerteza também afeta a própria atratividade dos torneios. As competições foram desenhadas para ocupar datas simultâneas a períodos de jogos internacionais, disputando a atenção do público com eventos de maior apelo, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana -clubes envolvidos nessas disputas ficam fora das copas regionais.

A CBF diz que trabalha para informar os clubes sobre a cota o quanto antes. Ainda sem uma posição oficial, a ideia é repassar os detalhes às equipes nesta quarta-feira (18). Procurada pela Folha, a entidade disse que ainda não tinha uma definição sobre o tema.

O calendário das três competições está alinhado, com todas iniciando no dia 24 e com suas finais previstas para 7 de junho, em um intervalo de dez datas. Os grupos foram definidos em sorteio realizado pela CBF no último dia 3, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

A Copa do Nordeste contará com 20 clubes, distribuídos em quatro grupos com cinco equipes cada. Na primeira fase, serão disputadas 60 partidas. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Já a Copa Verde, que chega à sua 13ª edição, terá formato ampliado, com 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. As equipes foram divididas em dois blocos -Copa Norte e Copa Centro-Oeste- e, na primeira fase, organizadas em quatro grupos com seis clubes cada.

Ao todo, serão 70 partidas, também ao longo de dez datas, com os campeões de cada bloco assegurando vaga na Copa do Brasil de 2027.

No caso da Copa Sul-Sudeste, que terá sua primeira edição, 12 clubes das regiões Sul e Sudeste participam do torneio. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em sistema cruzado, com cada clube realizando seis partidas -três como mandante e três como visitante. Os dois melhores avançam às semifinais, disputadas em ida e volta, assim como a final.

Ao todo, a Copa Sul-Sudeste terá 42 jogos, também distribuídos em dez datas. Assim como nas demais competições, o campeão assegura vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

No último dia 3, a CBF anunciou, no evento de sorteio dos grupos de cada torneio, acordos para a transmissão das competições em diferentes plataformas. A SportyNet exibirá jogos da Copa Verde, Copa Sul-Sudeste e Copa do Nordeste. O Canal do Benja transmitirá partidas da Copa Verde e Copa do Nordeste, enquanto a X Sports adquiriu pacotes da Copa Sul-Sudeste. O SBT Nordeste complementa a transmissão da Copa do Nordeste.

Apesar dos acordos fechados, a indefinição sobre valores a serem pagos aos clubes reforça a percepção de desorganização na largada das competições e amplia a incerteza sobre o nível técnico e o interesse comercial dos torneios.