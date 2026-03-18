SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três gols em um intervalo de apenas dez minutos no segundo tempo, o Barcelona transformou um confronto equilibrado em goleada sobre o Newcastle nesta quarta-feira (18). No estádio Camp Nou, o time espanhol fez 7 a 2 na equipe inglesa e avançou às quartas de final da Champions League.
Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Inglaterra, o duelo voltou a ser equilibrado, desta vez na Espanha. O Barça abriu o placar com Raphinha. Os visitantes empataram com Elanga. Bernal recolocou os donos da casa em vantagem, mas novamente Elanga deixou tudo igual. Quando o primeiro tempo caminhava para o fim, Yamal marcou o terceiro do clube catalão.
Em vantagem, a equipe azul e grená voltou avassaladora do intervalo. Entre os seis e os 16 minutos, marcou três vezes: primeiro com Fermín e depois com Lewandowski, aos 11 e aos 16.
Com o Newcastle atordoado, sem conseguir reagir, o Barcelona passou a controlar o ritmo da partida de forma mais cadenciada, chegando ao ataque com facilidade. Ainda assim, ampliou com o quarto gol no segundo tempo, o segundo de Raphinha no jogo, aos 27.
Agora, o time espanhol aguarda o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur para conhecer seu adversário nas quartas de final. No primeiro duelo, a equipe espanhola venceu por 5 a 2. O reencontro será em Londres, às 17h (de Brasília), também nesta quarta-feira.