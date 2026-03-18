SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo que mostra sua reação à convocação da seleção brasileira, anunciada na última segunda-feira (16). O jogador estava no CT do Santos, fazendo uma sessão de massagem, quando acompanhou tudo pelo celular e viu o técnico encerrar a lista sem citar seu nome.

"Pô, Ancelotti, e eu?", brincou, com um sorriso.

A cena faz parte do vídeo "48 horas sem filtro", publicado em seu canal no YouTube, no qual o atacante mostra momentos da sua rotina entre sábado (14) e segunda-feira (16).

Logo depois, Neymar comentou a ausência na lista: "Acabou de sair a convocação da seleção. Não fui chamado. Fico triste, óbvio, mas é isso. Como falei ontem, estando lá ou não, sempre vou torcer pela seleção. Agora é seguir trabalhando, melhorar em tudo e estar preparado se surgir uma oportunidade."

Mais tarde, já do lado de fora do centro de treinamento e dentro do carro, ele voltou ao assunto, reforçando o sentimento, mas com foco na recuperação.

"Fiquei chateado, fiquei triste. Mas é o que eu falo: a tristeza é de agora. Para mim, já é página virada. Amanhã preciso deixar isso para trás, treinar, jogar... trabalhar. Se aparecer a chance de disputar a Copa do Mundo, quero estar pronto."

Antes mesmo da convocação, em conversa descontraída com o goleiro Gabriel Brazão, Neymar já mostrava incerteza sobre a situação. Questionado se estaria na lista, respondeu de forma direta: "Não sei". Ao ouvir que antes também não havia confirmação, brincou: "Antes eu já sabia que ia de qualquer jeito, né?".

Após divulgar sua lista, Ancelotti justificou a ausência de Neymar. "Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o técnico. Desta vez, porém, ele deixou a porta aberta. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele puder chegar 100%, ele pode estar", disse.

A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de maio.

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