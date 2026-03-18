SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão.
Jhon Arias foi o nome do jogo. O colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e ainda causou a expulsão de Medina, do Botafogo, no fim do primeiro tempo. Allan abriu o placar para o Palmeiras, e o meio-campista Danilo descontou para os visitantes.
A partida marcou dois retornos importantes para o Palmeiras: o zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque. O defensor se recuperou de uma entorse leve no joelho esquerdo e foi titular no jogo, já Vitor Roque -recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo- entrou aos 26 minutos do 2º tempo.
Mesmo com um homem a mais durante todo o 2º tempo, o Palmeiras voltou a sofrer para sacramentar a vitória. A equipe desperdiçou muitas chances no ataque e ainda sofreu para se defender da pressão botafoguense nos minutos finais.
Com a vitória, o Palmeiras foi a 16 pontos na tabela, na 2ª posição, e torce por uma derrota do São Paulo contra o Atlético-MG para dormir na liderança. Já o Botafogo ficou com 3 pontos, na 17ª posição.
O Palmeiras volta a campo no sábado (21) contra o São Paulo, no Morumbis, às 21h00 (de Brasília).
Já o clube carioca visita o RB Bragantino, também no sábado, mas às 16h, no estádio Municipal Cicero De Souza Marques.
LANCES IMPORTANTES
Aos 8 minutos do 1º tempo, Arias lançou Flaco López pelo lado esquerdo, o atacante argentino cruzou rasteiro para Andreas Pereira, que finalizou, a bola desviou em Allan e enganou o goleiro Raul. 1 a 0 para o Palmeiras.
Allan quase amplia. Aos 32, a bola sobrou na entrada da área para a cria do Palmeiras, que arriscou de longe e obrigou Raul a fazer grande defesa.
Aos 43, Arias botou na frente e ia sair cara a cara com Raul, mas foi derrubado por Medina. O meia do Botafogo era o último homem e foi expulso.
Aos 7 minutos do 2º tempo, Arias aproveitou vacilo de Bastos na saída de bola, invadiu a área, limpou a marcação e chutou forte para ampliar. 2 a 0.
Aos 14 minutos do 2º tempo, Danilo fez boa tabela com Matheus Martins, invadiu a área, e mesmo após ser desarmado por Giay, aproveitou vacilo da defesa na hora de afastar e descontou. 2 a 1.
Aos 41, Evangelista puxou contra-ataque pelo lado direito, rolou para Larson finalizar dentro da área, mas o garoto chutou em cima do goleiro Raul.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Larson); Maurício (Sosa) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira
BOTAFOGO
Raul; Vitinho, Bastos (Artur), Ferraresi (Justino) e Alex Telles; Medina, Danilo, Montoro e Barrera (Villalba); Matheus Martins (Joaquín Correa) e Júnior Santos (Santi Rodríguez). Técnico: Pablo De Muner (auxiliar).anders
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Público: 29.450
Renda: 2.143.279,00
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Gol: Allan, aos 8 minutos do 1º tempo, e Arias, aos 7 minutos do 2º tempo (PAL); Danilo, aos 14 minutos do 2º tempo (BOT)
Cartões amarelos: Sosa (PAL); Villalba e Correa (BOT)
Cartão vermelho: Cristian Medina (BOT)