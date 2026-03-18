SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos sete minutos do jogo entre Inter Miami e Nashville, nesta quarta-feira (18), o espanhol Sergio Reguilón carregou a bola até a ponta esquerda, cruzou para a grande área e encontrou Lionel Messi. Com a mesma calma que exibiu ao longo de sua vitoriosa trajetória, o astro argentino de 38 anos limpou dois marcadores antes de finalizar rasteiro para marcar o 900º gol de sua carreira.

Com 1.142 jogos oficiais, o craque argentino tem uma média de 0,78 gols por partida.

Messi demorou quase três anos entre o gol 800, feito no dia 23 de março de 2023, pela seleção argentina em um amistoso contra o Panamá, e o 900. Agora, o camisa 10 do Inter Miami só está atrás de Cristiano Ronaldo no quesito gols oficiais, de acordo com a contagem da Fifa.

Jogando atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o astro português está com 965 gols, empenhado em sua busca pelo milésimo gol. Cristiano Ronaldo marcou o seu 900° gol em sua partida de número 1236.

A trajetória do craque argentino foi construída, em grande parte, com a camisa do Barcelona, pelo qual ele marcou 672 gols em 778 jogos, tornando-se o jogador com mais gols marcados por um único clube.

Após deixar o clube espanhol, Messi se transferiu para o Paris Saint-Germain, onde teve números bem mais modestos: 32 gols em 75 jogos.

Com a camisa do Inter Miami, ele voltou a ter uma média superior à média geral de sua carreira, com 0,87 gol por partida. Marcou 81 vezes em 93 partidas.

Para sonhar com o milésimo gol com essa média, o argentino poderá precisar de mais 114 jogos. Aos 38 anos e com uma média de cerca de 50 jogos por temporada, ele poderia atingir a marca caso continue atuando até os 40 anos.

O argentino continua a adiar a confirmação de sua participação na Copa do Mundo deste ano, mas, no final do ano passado, surpreendeu o mundo do futebol ao prorrogar seu contrato com o Inter até o fim da temporada de 2028.

A possível marca de 1.000 gols leva em consideração o critério da Fifa, que considera apenas gols marcados em jogos oficiais e por isso desconsidera alguns registros de astros como Pelé e Romário.