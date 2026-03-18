SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG bateu o São Paulo, nesta quarta-feira (18), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com placar de 1 a 0, o time mineiro bateu e tirou o São Paulo da liderança do Brasileirão, pela 6ª rodada do nacional.
Zagueiro Iván Román marcou o gol da vitória do Atlético, já na metade do segundo tempo.
O triunfo levou o Atlético aos oito pontos, com boa distância para a zona do rebaixamento. O time, que abriu a rodada em 16°, assumiu a 10ª colocação provisória da tabela.
O São Paulo, enquanto isso, perdeu a liderança do campeonato. Com os mesmos 16 pontos do Palmeiras, que bateu o Botafogo nesta quarta, o São Paulo fica atrás dos rivais no saldo de gols, em 2°.
Lucas Moura precisou deixar o jogo de maca, na etapa final. Após sofrer uma falta na entrada da área, ficou um tempo caído no gramado artificial da Arena MRV e, pouco depois de deixar o banco de reservas, precisou ser substituído.
O São Paulo volta a campo às 21h (de Brasíia) do próximo sábado, no Morumbis, justamente contra o Palmeiras. O Atlético, enquanto isso, vai ao Rio e visita o Fluminense no mesmo dia, às 18h30.
LANCES IMPORTANTES
Hulk bateu falta de longe e mandou uma bomba no cantinho de Rafael. O goleiro são-paulino reagiu e espalmou firme, mandando para escanteio.
Em falta na entrada da área, Danielzinho cobrou de chuveirinho para o centro da área. Calleri se antecipou à marcação e completou de primeira, mas Everson espalmou..
Perez rouba bola no meio-campo e iniciou contra-golpe. Cuello, então, recebeu e ganhou território no campo de ataque até encontrar Victor Hugo na entrada da área. A defesa são-paulina, porém, se antecipou e cortou o ataque.
Bernard levantou bola na área para Alan Franco. O meio-campista se livrou da marcação e cabeceou para o meio da pequena área, tirando Rafael da jogada. Iván Román, praticamente embaixo das traves, só precisou empurrar pras redes. Placar aberto.
Camisa 7 do São Paulo fez boa jogada individual, escapou da marcação e foi derrubado na entrada da área. Lucas ficou um bom tempo caído no gramado e, minutos depois de sair do banco, precisou ser substituído e deixar o gramado de maca.
ATLÉTICO-MG
Everson; Preciado, Román, Alonso e Lodi; Perez (Bernard), Alan Franco e Victor Hugo; Cuello (Lyanco), Cassierra (Dudu) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.
SÃO PAULO
Rafael; Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho (Ferreira), Bobadilla e Marcos Antônio e Cauly (Lucas Moura, Tapia); André Silva (Luciano) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Iván Román (CAM) e Enzo Díaz (SAO)
Gol: Iván Román, 18'/2°T (CAM)