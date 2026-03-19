SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura fraturou duas costelas e sofreu nova lesão séria pelo São Paulo ?repetindo 'traumas' do ano passado.

A reportagem apurou que o tempo de recuperação do atleta está estimado entre 6 a 8 semanas. Ele já retornou para São Paulo com a delegação após fazer exames no hospital.

A contusão marca mais um longo período do camisa 7 como desfalque do Tricolor, repetindo uma tendência infeliz de 2025.

Agora em 2026, Lucas retornou em boa fase, marcando gols e chegando até mesmo abrir conversas, como o UOL revelou, para renovar seu contrato no Morumbis. O atual vínculo expira ao final desta temporada.

De acordo com a estimativa apurada pelo UOL, Lucas poderia retornar a poucos dias do fim da parada para a Copa do Mundo ?que acontece no dia 31 de maio, contra o Remo.

DÉJÀ VU

O atacante já havia enfrentado um problema grave no joelho direito, que culminou em procedimento cirúrgico e o tirou do restante da temporada. A lesão teve origem ainda em março, após uma queda no gramado sintético do Allianz Parque.

Desde então, o jogador conviveu com dores recorrentes até a decisão pela intervenção. Na reta final do ano, o São Paulo acumulava problemas físicos no elenco e chegou a ter diversos desfalques simultâneos, com Lucas entre os principais nomes fora de ação.

Outro nome a encabeçar a lista de desfalques era o do meia Oscar. O ex-camisa 8 caminha para encerrar a carreira após uma série de lesões e um episódio de mal-estar no CT da Barra Funda, no fim de 2024, quando chegou a desmaiar durante exames de pré-temporada.

Ele ficou dois dias em observação e recebeu diagnóstico de síncope vasovagal. Em paralelo, São Paulo e estafe mantêm negociações avançadas para a rescisão contratual, como o UOL revelou nesta semana.