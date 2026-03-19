SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual número 39º do ranking mundial da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca venceu o húngaro Fabian Marozsan (46º) na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, disputado nas quadras duras instaladas no Hard Rock Stadium.

A vitória foi por dois sets a um, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h50 de partida.

Na segunda rodada, Fonseca terá pela frente o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking e campeão do Miami Open em 2022.

Será o segundo encontro entre o tenista carioca de 19 anos e Alcaraz. Eles se enfrentaram pela primeira vez em dezembro de 2025, em partida amistosa realizada também em Miami, vencida pelo espanhol.

Foi o segundo confronto entre Fonseca e Marozsan no circuito. No primeiro, em maio de 2025, o húngaro venceu por dois sets a zero, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.

O brasileiro, que sofreu com problemas físicos no início da temporada, vem de uma boa participação no Masters 1000 de Indian Wells ?avançou até as oitavas de final, parando apenas no italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking e que acabou sagrando-se o campeão do torneio.

Na edição de 2025 do Miami Open, Fonseca avançou até a terceira rodada, quando foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur.