SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (a Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu na noite desta quinta-feira (19) os grupos da primeira fase da Copa Libertadores. O Brasil tem seis representantes na competição.
O número poderia ser maior, mas Bahia e Botafogo acabaram eliminados em fases preliminares.
Ao todo, são 32 times classificados para a fase de grupos. Cada chave tem quatro equipes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros colocados disputam os playoffs da Copa Sul-Americana.
A primeira rodada da competição está prevista para ser disputada entre os dias 7 e 9 de abril. Novamente em jogo único, a decisão será realizada no dia 28 de novembro.
Após igualar o número de títulos da Argentina na última edição, com o troféu alcançado pelo Flamengo, o Brasil terá a chance de se isolar como o país com o maior número de títulos. Atualmente, brasileiros e argentinos somam 25 taças cada um.
COPA LIBERTADORES 2026
**GRUPO A**
- Flamengo (BRA)
- Estudiantes de La Plata (ARG)
- Cusco (PER)
- Independiente Medellín (COL)
**GRUPO B**
- Nacional (URU)
- Universitario (PER)
- Coquimbo Unido (CHI)
- Tolima (COL)
**GRUPO C**
- Fluminense (BRA)
- Bolívar (BOL)
- Deportivo La Guaira (VEN)
- Independiente Rivadavia (ARG)
**GRUPO D**
- Boca Juniors (ARG)
- Cruzeiro (BRA)
- Universidade Católica (CHI)
- Barcelona (ECU)
**GRUPO E**
- Peñarol (URU)
- Corinthians (BRA)
- Santa Fe (COL)
- Platense (ARG)
**GRUPO F**
- Palmeiras (BRA)
- Cerro Porteño (PAR)
- Junior (COL)
- Sporting Cristal (PER)
**GRUPO G**
- LDU (ECU)
- Lanús (ARG)
- Always Ready (BOL)
- Mirassol (BRA)
**GRUPO H**
- Independiente del Valle (ECU)
- Libertad (PAR)
- Rosario Central (ARG)
- Universidad Central (VEN)
SUL-AMERICANA TEM DISPUTA DE PESO COM CAMPÕES DA LIBERTADORES
Também nesta quinta, a Conmebol realizou o sorteio da Copa Sul-Americana. O Brasil tem sete representantes no torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.
Além disso, esta edição promete um nível elevado, com dez campeões da Libertadores na disputa. São eles: River Plate (ARG), Grêmio, Olimpia (PAR), Santos, São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Racing (ARG), San Lorenzo (ARG) e Vasco.
VEJA OS GRUPOS DA COPA SUL-AMERICANA
**GRUPO A**
- América de Cali (COL)
- Tigre (ARG)
- Macará (ECU)
- Alianza Atlético (PER)
**GRUPO B**
- Atlético-MG
- Cienciano (PER)
- Puerto Cabello (VEN)
- Juventud (URU)
**GRUPO C**
- São Paulo
- Millonarios (COL)
- Boston River (URU)
- O'Higgins (CHI)
**GRUPO D**
- Santos
- San Lorenzo (ARG)
- Deportivo Cuenca (ECU)
- Recoleta (PAR)
**GRUPO E**
- Racing (ARG)
- Caracas (VEN)
- Independiente (BOL)
- Botafogo
**GRUPO F**
- Grêmio
- Palestino (CHI)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Riesta (ARG)
**GRUPO G**
- Olimpia (PAR)
- Vasco
- Audax Italiano (CHI)
- Barracas Central (ARG)
**GRUPO H**
- River Plate (ARG)
- Red Bull Bragantino
- Blooming (BOL)
- Carabobo (VEN)