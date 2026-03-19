SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (a Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu na noite desta quinta-feira (19) os grupos da primeira fase da Copa Libertadores. O Brasil tem seis representantes na competição.

O número poderia ser maior, mas Bahia e Botafogo acabaram eliminados em fases preliminares.

Ao todo, são 32 times classificados para a fase de grupos. Cada chave tem quatro equipes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros colocados disputam os playoffs da Copa Sul-Americana.

A primeira rodada da competição está prevista para ser disputada entre os dias 7 e 9 de abril. Novamente em jogo único, a decisão será realizada no dia 28 de novembro.

Após igualar o número de títulos da Argentina na última edição, com o troféu alcançado pelo Flamengo, o Brasil terá a chance de se isolar como o país com o maior número de títulos. Atualmente, brasileiros e argentinos somam 25 taças cada um.

COPA LIBERTADORES 2026

**GRUPO A**

- Flamengo (BRA)

- Estudiantes de La Plata (ARG)

- Cusco (PER)

- Independiente Medellín (COL)

**GRUPO B**

- Nacional (URU)

- Universitario (PER)

- Coquimbo Unido (CHI)

- Tolima (COL)

**GRUPO C**

- Fluminense (BRA)

- Bolívar (BOL)

- Deportivo La Guaira (VEN)

- Independiente Rivadavia (ARG)

**GRUPO D**

- Boca Juniors (ARG)

- Cruzeiro (BRA)

- Universidade Católica (CHI)

- Barcelona (ECU)

**GRUPO E**

- Peñarol (URU)

- Corinthians (BRA)

- Santa Fe (COL)

- Platense (ARG)

**GRUPO F**

- Palmeiras (BRA)

- Cerro Porteño (PAR)

- Junior (COL)

- Sporting Cristal (PER)

**GRUPO G**

- LDU (ECU)

- Lanús (ARG)

- Always Ready (BOL)

- Mirassol (BRA)

**GRUPO H**

- Independiente del Valle (ECU)

- Libertad (PAR)

- Rosario Central (ARG)

- Universidad Central (VEN)

SUL-AMERICANA TEM DISPUTA DE PESO COM CAMPÕES DA LIBERTADORES

Também nesta quinta, a Conmebol realizou o sorteio da Copa Sul-Americana. O Brasil tem sete representantes no torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.

Além disso, esta edição promete um nível elevado, com dez campeões da Libertadores na disputa. São eles: River Plate (ARG), Grêmio, Olimpia (PAR), Santos, São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Racing (ARG), San Lorenzo (ARG) e Vasco.

VEJA OS GRUPOS DA COPA SUL-AMERICANA

**GRUPO A**

- América de Cali (COL)

- Tigre (ARG)

- Macará (ECU)

- Alianza Atlético (PER)

**GRUPO B**

- Atlético-MG

- Cienciano (PER)

- Puerto Cabello (VEN)

- Juventud (URU)

**GRUPO C**

- São Paulo

- Millonarios (COL)

- Boston River (URU)

- O'Higgins (CHI)

**GRUPO D**

- Santos

- San Lorenzo (ARG)

- Deportivo Cuenca (ECU)

- Recoleta (PAR)

**GRUPO E**

- Racing (ARG)

- Caracas (VEN)

- Independiente (BOL)

- Botafogo

**GRUPO F**

- Grêmio

- Palestino (CHI)

- Montevideo City Torque (URU)

- Deportivo Riesta (ARG)

**GRUPO G**

- Olimpia (PAR)

- Vasco

- Audax Italiano (CHI)

- Barracas Central (ARG)

**GRUPO H**

- River Plate (ARG)

- Red Bull Bragantino

- Blooming (BOL)

- Carabobo (VEN)


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se