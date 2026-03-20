SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chapecoense e Corinthians protagonizaram o primeiro 0 a 0 do Campeonato Brasileiro de 2026. O empate ocorreu na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, em Chapecó, pela sétima rodada da competição.
Apesar do placar sem gols, a partida foi movimentada e contou com diversas chances de gol, principalmente no segundo tempo. As equipes, no entanto, desperdiçaram oportunidades e não conseguiram balançar as redes.
Os goleiros foram decisivos para manter a igualdade no marcador. Léo Vieira e Hugo Souza se destacaram com grandes defesas e garantiram o resultado para suas equipes.
Com o resultado, ambas as equipes perderam posições na tabela. O Corinthians caiu um lugar e encerrou a rodada na nona colocação. A Chapecoense, por sua vez, recuou dois degraus e agora ocupa o 14º lugar no Campeonato Brasileiro.
Corinthians e Chapecoense voltam a campo neste domingo, novamente pelo Brasileirão. O clube paulista recebe o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A Chapecoense, por sua vez, joga às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, em Porto Alegre.
VOLTA DE YURI ALBERTO
Após um mês e quatro dias, Yuri Alberto voltou não apenas a ser relacionado, mas também como titular. Ele atuou durante os 90 minutos no empate com a Chapecoense.
Os principais lances ofensivos do Corinthians passaram pelos pés do centroavante, especialmente no segundo tempo. Logo no início da etapa final, ele arriscou um chute forte e exigiu grande defesa de Léo Vieira. Na sequência, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro; a bola quase resultou em um gol contra a favor do time paulista.
Na melhor oportunidade corintiana no segundo tempo, Yuri conduziu a jogada, segurou a marcação e deixou Rodrigo Garro em ótima condição para finalizar. O meia argentino, porém, não aproveitou e parou no goleiro adversário.
De modo geral, mesmo com chances criadas pelos dois lados, a presença de Yuri Alberto contribuiu diretamente para as principais ações ofensivas do Corinthians. Além disso, o fato de ter atuado durante toda a partida, após período afastado, representa um indicativo positivo em seu retorno aos gramados.
LANCES IMPORTANTES
Aos 12 minutos de jogo, Rodrigo Garro acionou André pela direita. O volante invadiu a área, finalizou forte e rasteiro no canto esquerdo, mas parou em boa defesa do goleiro Léo Vieira.
Em cobrança de falta, Rodrigo Garro busca o ângulo direito, o goleiro Léo Vieira dá um tapoa na bola, que ainda bate no travessão. Por muito pouco o Corinthians não abre o placar.
No fim do primeiro tempo, a equipe mandante teve boas chances. Na primeira, o Marcinho recebeu pela esquerda, invadiu a área, encheu o pé e a bola tirou tinta da trave adversária. O lance, porém, foi anulado por impedimento do atacante.
No lance seguinte, o goleiro corintiano Hugo Souza saiu jogando mal com Angileri, Rafael Carvalheira roubou a bola e tocou novamente para Marcinho. O jogador, porém, isolou.
Logo aos três minutos do segundo tempo, Ítalo, que havia entrado no intervalo, jogou na frente, invadiu a área, bateu cruzado, mas sem força. André Ramalho apareceu para cortar em cima da linha.
Melhor no início do segundo tempo, a Chapecoense obrigou o goleiro corintiano a fazer grande defesa. Bolasie acionou Jean Carlos, que também havia entrado no intervalo, o meia encheu o pé, e Hugo foi buscar.
Aos 11 do segundo tempo, o clube visitante voltou a levar perigo. Dessa vez com Yuri Alberto. O centroavante recebeu pela esquerda, encheu o pé, mas parou em defesa segura do goleiro Léo Vieira.
Dois minutos depois, Yuri apareceu novamente com perigo. Ele levou para a linha de fundo, tentou cruzar, a bola desviou na marcação e quase matou o goleiro Léo Vieira.
Aos 18 minutos, a Chapecoense novamente levou perigo, dessa vez em lance de bola parada. Jean Carlos cobrou escanteio pela direita, Eduardo Doma subiu mais que todo mundo, raspou de cabeça e mandou para fora.
Aos 26 minutos, Rubens tentou encobrir Hugo Souza, mas o goleiro corintiano se recuperou e, com um tapa, fez grande fesa.
Na sequência, o Corinthians puxou contra-ataque com Yuri Alberto, que segurou a marcação e acionou Rodrigo Garro sozinho. O meia argentino, porém, bateu mal e finalizou em cima de Léo Vieira.
CHAPECOENSE
Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Canilo, Rafael Cavalheira (Rubens), João Vitor (Higor Meritão) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Marcinho (Ítalo) e Bolasie (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozo
CORINTHIANS
Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira (Breno Bidon), André (Raniele) e Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Público pagante: 18.031 pessoas
Renda bruta: R$ 1.394.990,00
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Joverton Wesley de Souza Lima
VAR: Rodrigo Nunes de Sá
Cartões amarelos: Camilo e Giovanni Augusto e Rubens (Chapecoense); André Ramalho, João Pedro Tchoca, Angileri e Yuri Alberto (Corinthians)