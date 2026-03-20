SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão de Lucas Moura, atacante do São Paulo, gerou muita frustração nos bastidores do Morumbis, mas não alterou o plano do clube em relação à renovação contratual do jogador.

O meia-atacante foi diagnosticado com fraturas em duas costelas após a derrota para o Atlético-MG e deve desfalcar a equipe por um período estimado entre seis e oito semanas, conforme o UOL revelou.

O cenário impacta a sequência imediata, incluindo o clássico deste sábado (21), no Morumbis, contra o Palmeiras -que vale a liderança do Brasileirão-, e interrompe a retomada física do camisa 7 na temporada.

Apesar disso, a diretoria mantém a estratégia definida anteriormente: adiar qualquer definição nas conversas por renovação até a parada para a Copa do Mundo.

O vínculo atual é válido até o fim do ano. O São Paulo, claro, age com cautela pelas renovações, em meio a uma crise financeira, e o camisa 7, concomitantemente, recebe um dos maiores salários do elenco.

Do lado de Lucas, o planejamento também permanece. A ideia é utilizar o período sem jogos para avaliar o futuro.

Além do ex-PSG e Tottenham, como o UOL também revelou, Calleri é outro que negocia uma extensão contratual.

NEGOCIAÇÕES ABERTAS

As tratativas ainda são iniciais. As partes ainda debatem detalhes como o tempo do novo vínculo e outras questões contratuais.

Há um entendimento natural de que, diferentemente de Luciano, que já teve extensão até 2028 anunciada, tanto Calleri quanto Lucas viveram problemas físicos graves no ano passado -o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto o meia passou por uma artroscopia no joelho que atrasou seu trabalho físico.

Os dois, porém, vinham vivendo um bom início de temporada, sendo peças-chave da atual boa sequência da equipe, que culminou na vice-liderança do Brasileirão após sete rodadas.

A leitura interna é de que, pela idolatria, nenhum dos dois deve usar o fim de contrato para pressionar a direção, seja para buscar propostas no mercado ou tentar grande valorização salarial. Dessa forma, o São Paulo não prega pressa.

RENOVAÇÕES A RODO

O ano de 2026 marca um possível fim de ciclo para importantes figuras do atual elenco. Mas algumas já tiveram estadia no Morumbis ampliada.

Marcos Antônio é a mais recente delas. Como o UOL revelou, o jogador assinou novo contrato até dezembro de 2030.

Situação similar à do zagueiro Sabino, que também entrou em acordo para estender seu atual vínculo, que expirava em dezembro. O defensor ficará até 2027.

Luciano também renovou. O camisa 10, que também tinha acordo apenas até dezembro, estendeu contrato até o fim de 2028, com uma cláusula de renovação automática para 2029 em caso do cumprimento de metas.

Negrucci completa a lista. O volante cria da base, que já podia assinar um pré-contrato com outra equipe desde o mês passado, terá vínculo até 2030, também com uma cláusula de extensão por mais um ano atrelada a metas.

Com exceção de Marcos Antônio, os três faziam parte de um grupo de atletas com contratos se encerrando nesta temporada. Lucas e Calleri, agora, são os próximos da fila.