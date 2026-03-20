SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, neste mês de março. Ele substitui Alisson, do Liverpool, que se machucou e foi cortado.

O Liverpool e a CBF ainda não informaram qual foi a lesão sofrida por Alisson. O brasileiro foi titular e disputou todo o jogo que terminou na vitória do Liverpool sobre o Galatasaray por 4 a 0, na quarta-feira, pela Champions League.

Hugo se junta a Ederson e Bento na seleção. O goleiro do Corinthians se apresentará a Carlo Ancelotti e à sua comissão técnica após disputar o jogo de domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O chamado vem horas após o goleiro lamentar ter ficado de fora da lista original. Ele comentou a ausência após o empate por 0 a 0 com a Chapecoense, ontem, pelo Brasileirão.

"Eu vinha sendo convocado antes, claro que a gente cria esperança. Mas isso me dá mais motivos para trabalhar, para dar o meu melhor, evoluir, crescer. Eu estava com a família ali e o que eu falei junto com todo mundo foi que teria que trabalhar mais do que antes. E é isso que minha cabeça pensa realmente, meu coração está em paz. Fazer o meu melhor aqui no clube para que, se Deus quiser, eu possa realizar o meu sonho. Todo mundo sabe que é um sonho estar lá na Copa do Mundo, e eu vou trabalhar muito, vou me dedicar muito para que aconteça e o importante é que, se der certo ou errado, a minha parte seja feita e é isso que eu me preocupo em fazer", disse Hugo Souza.

Ancelotti havia explicado a ausência de Hugo no dia da convocação, na última segunda-feira. O treinador destacou que a posição de goleiro não está 100% fechada.

"Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento", disse Ancelotti.

Com a convocação de hoje, Hugo entra para a lista dos únicos jogadores que estiveram presentes em todas as convocações de Ancelotti na seleção. Nas outras, no entanto, ele havia sido chamado de primeira -foi cortado dos amistosos contra Tunísia e Senegal, na Data Fifa passada, por lesão.

A seleção brasileira vai enfrentar França e Croácia nos Estados Unidos na última Data Fifa antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Os jogos ocorrem nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente.