SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treinador Vanderlei Luxemburgo, 73, foi internado na madrugada desta sexta-feira (19) em Palmas após sentir um mal-estar durante a noite, com a suspeita de infecção pulmonar.

O ex-técnico da seleção brasileira está em observação no Hospital Santa Thereza, onde realizará bateria de exames, de acordo com sua assessoria.

"O professor permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve", informou a assessoria. "O quadro é estável, sem qualquer motivo para preocupação."

Um dos principais treinadores brasileiros nos anos 1990 e 2000, Luxemburgo ganhou projeção no cenário nacional no comando do Bragantino, tendo conquistado o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 1989 e do Campeonato Paulista de 1990.

Em São Paulo, comandou em diferentes passagens Palmeiras, Corinthians e Santos, com a conquista de quatro edições do Campeonato Brasileiro.

Assumiu o comando da seleção brasileira em 1998, com a conquista da Copa América no ano seguinte. Acabou marcado pela eliminação para Camarões nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de 2000.

Seu último trabalho como treinador foi no Corinthians, em 2023.