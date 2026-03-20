O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados

GOLEIROS

Hugo Souza - Corinthians

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus (ITA)

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG (FRA)

Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

Endrick - Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)

Igor Thiago - Brentford (ING)

João Pedro - Chelsea (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Matheus Cunha - Manchester United (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rayan - Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

