SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome histórico do basquete mundial, o gigante norte-americano Shaquille O`Neal, de 2,16 metros, marcou época na NBA com atuações dominantes dentro do garrafão que lhe renderam quatro títulos da liga e o prêmio de MVP (dado ao melhor jogador da temporada) no ano 2000, além do ouro nos Jogos de Atlanta-1996.

Apesar da carreira de sucesso, críticos apontavam que ele poderia ter sido ainda maior dentro de quadra, comumente citando como exemplo seu baixo aproveitamento na linha de lance livre (52,7%).

Em visita ao Brasil para discotecar nesta sexta-feira (20) no festival Lollapalooza, o ex-jogador afirmou que usava essas críticas para se motivar em quadra e aproveitou para dar um recado a Neymar, que também convive com uma série de questionamentos por suas apresentações em campo.

"Usava isso como motivação. Todo mundo vai receber críticas, mas ninguém pode me criticar mais do que eu mesmo me critico. Especialmente quando lia algo como: ?marcou 50 pontos e perdeu porque errou 17 lances livres. Você acha que eu não ficava chateado com isso?", afirmou O`Neal durante entrevista em um hotel na região da avenida Paulista, em São Paulo.

"Às vezes, você tem que analisar as críticas e ver se há alguma verdade nelas. Muitas vezes na minha carreira, algumas eram verdadeiras e outras eram puro absurdo. Mas sempre usei isso como motivação para me impulsionar, e acho que Neymar faz o mesmo", acrescentou.

Shaq afirmou que é um fã de futebol, mas reconheceu que conhece pouco a respeito. "Ele já ganhou a Copa do Mundo?", indagou a respeito de Neymar. Informado sobre os títulos do camisa 10 do Santos, emendou: "ok, então ele já ganhou muita coisa. Mas precisa ganhar a Copa do Mundo."

"Tenho certeza que as pessoas estão falando dele, e espero que ele veja isso e espero que use como motivação e que consiga fazer acontecer. Mas quando você está nessa vida, sempre vai enfrentar críticas. Até o grande Michael Jordan e o LeBron [James], todos esses caras enfrentam críticas. É só parte do negócio. Mas, em algum momento, você tem que ganhar campeonatos, e eu fiz isso, então estou de boa", brincou o gigante carismático.

Essa é sua segunda visita ao Brasil. A primeira aconteceu em 1997 e ficou marcada por um episódio inusitado ?em visita a uma quadra da Vila Olímpica, na Mangueira, quebrou a tabela ao tentar enterrar.

Durante o evento promovido nesta sexta por uma empresa de apostas esportivas da qual Shaq é garoto-propaganda, foi anunciada a construção de novas quadras como forma de retribuição pelo prejuízo de quase 30 anos atrás ?na Mangueira, no Rio, e em São Paulo, em local a ser definido.

"Primeiro, quero pedir desculpas por quebrar", afirmou ele. "Quero que as crianças entrem em quadra, arremessem e se divirtam. Vamos garantir que a quadra esteja em boas condições e segura, e espero que isso inspire. Tudo se resume a tentar inspirar as pessoas e dar esperança."

O ex-jogador contou ter sido introduzido à cultura brasileira pelo lutador Vitor Belfort, citou os Racionais como seu grupo de rap preferido no Brasil e destacou a presença dos jogadores do país na NBA nos últimos anos. "Há muitos brasileiros que já foram campeões. Joguei com vários na NBA. Tiago Splitter. Nenê. Eles nunca desistem", disse.

Ele ainda apontou Oscar Schmidt como o melhor que o país já teve no esporte. Shaquille O`Neal disse que foi ao assistir Oscar em quadra que deu-se conta pela primeira vez que havia basquete de alto nível sendo praticado fora dos Estados Unidos.

"Nunca soube que jogavam basquete com tanta intensidade em outros países. Foi quando percebi que pessoas fora dos EUA também são ótimos jogadores de basquete."

Com os últimos sete prêmios de MVP da NBA concedidos a jogadores de fora dos Estados Unidos, o ex-pivô disse que o esporte se globalizou e tem hoje uma série de seleções com capacidade de triunfar nos grandes torneios.

Membro da segunda edição do "Dream Team", como ficou conhecida a seleção dos EUA nas Olimpíadas a partir de Barcelona-1992, O`Neal afirmou que não é mais possível saber quem vencerá a próxima edição dos Jogos.

"E isso é bom para o basquete, é bom para a competição. O Brasil vai ter um bom time. Montenegro, os EUA, claro. Estou ansioso pelas próximas Olimpíadas ou pelo próximo Mundial", disse.

Tendo atuado ao lado de nomes como Lebron James e Kobe Bryant, Shaq afirmou que, se pudesse escolher um jogador em atividade para atuar ao seu lado, escolheria Stephen Curry, do Golden State Warriors. "O jeito que ele arremessa é incrível, é simplesmente o melhor arremessador. Ele e o Oscar Schmidt têm uma mecânica parecida."

O ex-jogador também elogiou Gui Santos, único representante brasileiro atualmente na NBA, e destacou que é preciso ter calma ao longo do processo de desenvolvimento na liga.

"Ele ainda não é uma superestrela, mas não precisa ser. Ele é jovem. Só precisa continuar trabalhando. Não são muitas pessoas que conseguem entrar na liga e virar superestrelas de cara, mas se você fizer o seu trabalho, pode ter uma carreira respeitável", afirmou O`Neal.

Ele citou outros dois brasileiros campeões da NBA como exemplos a serem seguidos pelo ala de 23 anos do Golden State.

"Leandro Barbosa, por causa do time em que jogava, não era visto como uma superestrela, mas ele jogava como uma quando estava em Phoenix. A mesma coisa aconteceu com o Anderson [Varejão] quando eu estava em Cleveland. Isso acontece porque eles trabalham duro e não se intimidam com nenhum desafio. Boa sorte para esse jovem e espero que ele represente o Brasil como todos os outros jogadores."