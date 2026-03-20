GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31.
O jogador do time alvinegro foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool. De acordo com a entidade, o atleta da equipe inglesa está machucado.
Alisson entrou em campo na última quarta-feira (18), quando o Liverpool venceu o Galatasaray e avançou às quartas de final da Champions League.
Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe), as opções para o gol escolhidas pelo técnico Carlo Ancelotti.
Na última segunda-feira (16), quando anunciou seus convocados, o treinador afirmou que ainda não definiu seu trio de goleiros e assegurou que a disputa segue aberta para a Copa do Mundo de 2026.
"Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento", disse.
VEJA A LISTA DE CONVOCADOS
Goleiros
Hugo Souza (Corinthians), 27
Bento (Al-Nassr), 26
Ederson (Fenerbahçe ), 32
Defensores
Alex Sandro (Flamengo), 35
Bremer (Juventus), 28
Danilo (Flamengo), 34
Douglas Santos (Zenit), 31
Gabriel Magalhães (Arsenal), 28
Ibañez (Al-Ahly), 27
Léo Pereira (Flamengo), 30
Marquinhos (PSG), 31
Wesley (Roma), 22
Meio-campistas
Andrey Santos (Chelsea), 21
Casemiro (Manchester United), 34
Danilo (Botafogo), 24
Fabinho (Al-Ittihad), 32
Gabriel Sara (Galatasaray), 26
Atacantes
Endrick (Lyon), 19
Gabriel Martinelli (Arsenal), 24
Igor Thiago (Brentford), 24
Luiz Henriquie (Zenit), 25
Matheus Cunha (Manchester United), 26
Raphinha (Barcelona), 28
Rayan (Bournemouth), 19
Vinicius Junior (Real Madrid), 25
João Pedro (Chelsea), 24
