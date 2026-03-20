SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Hulk e a influenciadora Camila Ângelo viveram momentos de apreensão nesta semana após a filha do casal, Zaya, de 3 anos, sofrer uma reação alérgica grave. A menina precisou de atendimento de emergência depois de ingerir um biscoito que continha amendoim.

Nas redes sociais, o atacante relatou o episódio e tranquilizou os seguidores ao afirmar que a criança passa bem. Segundo ele, Zaya teve um choque anafilático -reação alérgica intensa que pode evoluir rapidamente--e precisou receber adrenalina após ser levada às pressas ao hospital.

"Graças a Deus, a Zaya está bem, está aqui dormindo", disse o jogador, ao detalhar o susto vivido pela família. Ele também destacou a gravidade do quadro e o impacto do momento. "Foi nesse momento que eu vi o quanto existem pessoas extraordinárias cuidando da vida de outras", afirmou.

Após o atendimento, Hulk fez questão de agradecer publicamente às equipes envolvidas no socorro. O atleta elogiou o atendimento recebido no Hospital Público Risoleta Neves, em Belo Horizonte, ressaltando a rapidez e o acolhimento desde a chegada até o cuidado médico.

Ele também mencionou o suporte do Samu e a continuidade do atendimento no hospital Mater Dei, além de reconhecer o trabalho da pediatra da filha. Ao final do relato, o jogador reforçou a gratidão pela recuperação da menina e exaltou o papel dos profissionais de saúde no desfecho positivo do caso.