SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo sobre João Fonseca com uma atuação mais consistente e versátil para vencer o brasileiro nesta sexta-feira (20), em partida pela segunda rodada do Master 1000 de Miami. Marcado por poucos ralis longos e domínio nos momentos decisivos, o duelo terminou com 2 sets 0 para o espanhol, com um duplo 6/4.

Mesmo com sinais de reação, especialmente no segundo set, o brasileiro de 19 anos, 39º do mundo, não conseguiu aproveitar as chances de quebra e acabou superado pela maior precisão do líder do ranking da ATP.

Fonseca buscava se tornar apenas o terceiro brasileiro a derrotar um número 1. O primeiro a alcançar o feito foi Gustavo Kuerten, que em 1999 superou o então líder Yevgeny Kafelnikov nas oitavas de final do Masters de Roma. Ao todo, o catarinense enfrentou líderes do ranking em cinco ocasiões, com três vitórias e duas derrotas.

Guga também está ligado à outra vitória brasileira sobre um número 1. Em 2001, já no topo da ATP, ele foi surpreendido pelo paulista Flávio Saretta, então 114º do mundo, na primeira rodada do Brasil Open.

O último brasileiro a enfrentar um líder do ranking havia sido Thomaz Bellucci. Ele encarou Roger Federer uma vez nessa condição e o sérvio Novak Djokovic em quatro oportunidades, sem conseguir vencer em nenhuma delas.