SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras visita o São Paulo na noite deste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 8ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro encontro entre as equipes no estádio desde o Choque-Rei de outubro do ano passado, que na opinião do lado alviverde reverbera até hoje nas arbitragens em jogos da equipe.

O Departamento de Futebol e a comissão técnica palmeirense acreditam que a partir daquela vitória por 3 a 2 de virada, outros clubes aproveitaram o barulho da polêmica para criar a narrativa de que o Palmeiras era um clube que estava sendo beneficiado pela arbitragem.

"Se eu soubesse que a consequência desse jogo teria a consequência que teve, quando outras equipes se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo", disse Abel Ferreira, após a vitória contra o Botafogo.

A reportagem apurou que os outros clubes citados por Abel são Flamengo e Corinthians. Na visão palmeirense, os clubes trabalharam em conjunto com seus influenciadores e influenciadores/jornalistas para inflamar a narrativa de que o Palmeiras estava sendo beneficiado.

Desde aquela partida, o Palmeiras disputou 35 jogos e só teve três pênaltis marcados a seu favor (e um deles foi pela Copa Libertadores): Allan, contra a LDU no ano passado, e Arias, contra o Capivariano, e Vitor Roque, contra o Fluminense, em 2026.

Nas contas do Palmeiras, pelo menos seis pênaltis claros deixaram de ser marcados após a virada no Morumbis. Alguns deles poderiam ter mudado o rumo do Brasileirão no ano passado: o clube reclama muito do pênalti de Jorginho em Gómez no Maracanã, o "atropelamento" em Maurício na Vila Belmiro, e a mão de um jogador do Vitória no empate por 0 a 0 no Allianz na 37ª rodada (que foi adiantada).

O clube também entende que a narrativa criada no fim do ano passado refletiu na arbitragem da final da Copa Libertadores -com a não expulsão de Pulgar ainda no 1º tempo da partida.

O que aconteceu naquele jogo?

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão, após estar perdendo o jogo por 2 a 0.

O Tricolor do Morumbi reclamou muito de um pênalti não marcado, quando vencia por dois gols de vantagem. aos sete minutos do segundo tempo, Luciano tentou passe para Tapia, que não chegou na bola, mas foi acertado por Allan. Ramon Abatti Abel deixou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

Ramon Abatti Abel, árbitro na partida, foi afastado por quase um mês pela CBF após a atuação no clássico.

O duelo promete ainda mais emoção neste fim de semana, já que as equipes brigam pelo topo da tabela do Brasileirão. Palmeiras e São Paulo têm 16 pontos, mas o Alviverde leva a melhor no saldo de gols (8 contra 6).

O Palmeiras não perde para o São Paulo há 11 jogos, e venceu os últimos cinco confrontos. No Paulistão de 2026 foram dois jogos, com duas vitórias do Palmeiras.