SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca afirmou que está "mais confiante" após enfrentar os melhores tenistas do mundo. Na sexta-feira (20), o brasileiro foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Miami por Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP.

"Saio desta gira mais confiante em mim mesmo, feliz e de cabeça erguida. Esses jogos me motivam a continuar trabalhando e evoluindo", disse João Fonseca, no Instagram

O brasileiro também elogiou Alcaraz: "Foi uma honra dividir a quadra com um grande jogador como Carlos Alcaraz". O espanhol venceu Fonseca por 2 sets a 0.

Além do espanhol, Fonseca encarou, na última semana, o número dois do mundo, Jannik Sinner, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. O carioca foi derrotado por 2 sets a 0 e se despediu do torneio.

"Eu acho que Alcaraz tem mais arsenal do que o Sinner. O Sinner é mais como um robô que mata a bola e faz tudo perfeito. E o Carlos, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer topspin, ele pode atirar a bola. Ele tem uma boa movimentação, ele vai para a rede, ele tem tudo e é mais difícil de entender o jogo", finalizou João Fonseca

O calendário de João Fonseca

O próximo compromisso de Fonseca será o Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. O evento terá início no dia 5 de abril e se encerra no dia 12.

Na sequência, o carioca viaja para a Alemanha, onde participará do ATP 500 de Munique a partir de 13 de abril. Esta será a primeira vez que João disputa ambos os torneios.

O brasileiro também está inscrito nos Masters 1000 de Madri, que acontece entre 22 de abril e 3 de maio, e de Roma, marcado para os dias 6 a 17 de maio.

As competições antecedem a realização de Roland Garros, principal evento da gira de saibro no circuito, que acontece em a partir de 24 de maio.