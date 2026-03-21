SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gennaro Gattuso convocou a Itália para a repescagem europeia, que vale vaga na Copa do Mundo de 2026.
Itália enfrenta a Irlanda do Norte no dia 26, em Bérgamo, pela semifinal. Ao todo, Gattuso chamou 28 jogadores.
Se passar pela Irlanda do Norte, a Itália enfrenta, no dia 31, o vencedor de País de Gales x Bósnia, valendo a vaga na Copa de 2026.
A seleção tenta evitar ficar fora do Mundial pela terceira edição seguida. Ela disputa a Copa pela última vez na edição de 2014, realizada no Brasil.
Como funciona a repescagem europeia
Dezesseis seleções europeias disputam quatro vagas para a Copa do Mundo. O mata-mata é dividido em oito semifinais, e os vencedores avançam para quatro finais.
Só os quatro vencedores das finais garantem vaga no Mundial de 2026. As outras seleções que disputam a repescagem são: País de Gales, Bósnia, Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia, Turquia, Romênia, Eslováquia, Kosovo, Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda.
Veja a lista
Goleiros
Elia Caprile (Cagliari)
Marco Carnesecchi (Atalanta)
Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
Alex Meret (Napoli)
Defensores
Alessandro Bastoni (Inter)
Alessandro Buongiorno (Napoli)
Riccardo Calafiori (Arsenal)
Andrea Cambiaso (Juventus)
Diego Coppola (Paris FC)
Federico Dimarco (Inter)
Federico Gatti (Juventus)
Gianluca Mancini (Roma)
Marco Palestra (Cagliari)
Giorgio Scalvini (Atalanta)
Leonardo Spinazzola (Napoli)
Meio-campistas
Nicolò Barella (Inter)
Bryan Cristante (Roma)
Davide Frattesi (Inter)
Manuel Locatelli (Juventus)
Pisilli (Roma)
Sandro Tonali (Newcastle)
Atacantes
Federico Chiesa (Liverpool)
Francesco Pio Esposito (Inter)
Moise Kean (Fiorentina)
Matteo Politano (Napoli)
Giacomo Raspadori (Atalanta)
Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
Gianluca Scamacca (Atalanta)