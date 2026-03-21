GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - A MotoGP enfrenta neste sábado (21) mais um problema no autódromo Ayrton Senna, com a interrupção das atividades na pista após o surgimento de um buraco na reta principal.

O problema surgiu em decorrência das fortes chuvas que caíram em Goiânia desde o início da semana. Na sexta-feira (20), também houve atrasos na programação da pista após partes do circuito ficarem alagadas. O sistema de drenagem e escoamento funcionou, mas o reparo atrasou uma das sessões de treino em uma hora.

Neste sábado, apesar de a chuva ter dado uma trégua, o asfalto sentiu a pressão dos últimos dias.

"Devido às fortes chuvas nos últimos dias, houve uma depressão na superfície da pista causada por movimentação do solo. Está fora do traçado ideal e já estamos reparando o problema. Se tudo correr bem, devemos conseguir realizar a Sprint da MotoGP hoje", explicou o responsável pela segurança da MotoGP, Tome Alfonso.

As sessões classificatórias da Moto2 e da Moto3 foram adiadas por tempo indeterminado, e uma nova atualização está prevista para as 14h (de Brasília).

Às 15h, está prevista a corrida sprint da MotoGP.

"Devido ao tempo necessário para concluir esses reparos, quando a atividade na pista for retomada, a próxima sessão ao vivo será a Sprint da MotoGP Tissot", informou a organização do evento.