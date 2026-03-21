SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão.
Rodrigo Castillo fez o gol da vitória do Fluminense. Recém-contratado pelo Fluminense, o atacante argentino ex-Lanús ganhou destaque por ser o carrasco do Flamengo nas finais da Recopa Sul-Americana.
Com a vitória, o Fluminense segue na 3ª colocação e chega aos mesmos 16 pontos de Palmeiras e São Paulo, líder e vice do Brasileirão, respectivamente. Os paulistas fazem o clássico Choque-Rei ainda neste sábado (21), às 21h (de Brasília).
O Atlético-MG está na 11ª colocação com 8 pontos e pode ser ultrapassado por Vitória e Chapecoense dependendo dos resultados da rodada.
Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 4 de abril. O Atlético-MG visita a Chapecoense na Arena Condá, no dia 2.
PRIMEIRO GOL DO MATADOR ARGENTINO
Rodrigo Castillo anotou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. O atacante argentino foi contratado pelo time carioca junto ao Lanús no começo do mês.
Castillo estreou pelo Fluminense na vitória contra o Remo no dia 12 de março, e jogou na sequência contra Atletico-PR e Vasco no Brasileirão.
O argentino de 27 anos se destacou por ser o carrasco do Flamengo na final da Recopa Sul-Americana, conquistada pelo Lanús, marcando um gol na partida de ida e outro na volta.
GOLS E DESTAQUES
Bomba para fora. Lucho Acosta quase abriu o placar para o Fluminense aos 10 minutos, pegando sobra da marcação e soltando o pé. A bola passou com muito perigo tirando tinta da trave.
Quase gol do Atlético-MG. Aos 19 minutos, Hulk achou espaço na linha de fundo e cruzou na medida para Alan Franco, que chegou cabeceando por cima do gol de Fábio.
Jogo equilibrado. Após um início de maior posse de bola da equipe da casa, o Atlético-MG passou a dominar mais a partida no meio do 1º tempo.
1 x 0: Rodrigo Castillo abriu o placar para o Fluminense aos 28 minutos do 1º tempo. Canobbio participou de boa tabela pela direita do ataque e cruzou para Castllo cabecear no centro da área.
Primeira chegada. As equipes voltaram em ritmo mais lento após o intervalo, e o Fluminense fez a primeira jogada de ataque do 2º tempo aos 8 minutos. Lucho Acosta rabiscou pela esquerda e bateu em cima de Éverson.
Jogo pegado. Muitas faltas de Fluminense e Atlético-MG na segunda etapa. O árbitro aplicou três cartões amarelos em um período de 15 minutos.
Mudanças no Atlético-MG. Aos 22 minutos, Eduardo Domínguez mexeu no Atlético tentando buscar o gol de empate. O técnico argentino tirou Bernard e Victor Hugo e colocou Scarpa e Minda.
Quase o empate. Aos 38 minutos da etapa final, Fábio saiu para abafar jogada de Hulk e a bola sobrou para Minda, que bateu para o gol, mas Jemmes salvou em cima da linha.
Lembrou das substituições. Aos 40 minutos do 2º tempo, Zubeldía fez as primeiras substituições, fazendo quatro alterações ao mesmo tempo. Uma delas foi a de Alisson, ex-São Paulo, no lugar de Hércules.
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Atlético-MG
Campeonato: Brasileirão (8ª rodada)
Data: 21/3/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Hora: 18h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões amarelos: Iván Román, Hulk, Júnior Alonso, Ruan e Alan Franco (ATM); Lucho Acosta, Canobbio, Arana, Martinelli e Jemmes (FLU)
Gols: Castillo (FLU), 28'/1ºT (1-0)
Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Jemmes, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Alisson), Lucho Acosta (Ganso), Savarino (Soteldo); Castillo, Canobbio (Serna). Técnico: Luis Zubeldía.
Atlético-MG: Éverson; Preciado (Reinier), Júnior Alonso, Ruan, Iván Román (Cuello), Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes (Cassierra), Bernard (Scarpa), Victor Hugo (Minda); Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.