SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Jhon Arias, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado, e chegou à sexta vitória seguida no Choque-Rei. O triunfo no Morumbis, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, também fez com que o Palmeiras se isolasse na ponta da tabela, deixando o rival para trás.

A vitória foi a sexta seguida do Palmeiras no Choque-Rei, sendo a terceira em 2026. O Palmeiras também chega a 12 jogos de invencibilidade contra o rival, sem perder desde julho de 2023.

O clássico teve dirigentes trocando farpas antes mesmo da bola rolar. Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, relembrou o último jogo entre as equipes e disse que o Palmeiras venceu com "erros crassos de arbitragem". Pelo lado alviverde, o diretor de futebol Anderson Barros considerou a ação de Rui Costa como "oportunista e irresponsável", enquanto a presidente Leila Pereira pediu para o dirigente tricolor "baixar a bola".

Com a vitória no confronto direto, o Palmeiras se isola na liderança do Brasileirão. O Alviverde chega a 19 pontos, deixando o rival na 2ª colocação, com 16 ? mesma pontuação que o Fluminense.

As duas equipes voltam a campo apenas em abril, depois da data Fifa. O São Paulo visita o Internacional no dia 1º, mesma data que o Palmeiras recebe o Grêmio. Os jogos serão válidos pela 9ª rodada do Brasileirão.

PROVOCAÇÕES E INVENCIBILIDADE MANTIDA

Antes mesmo da bola rolar, o clássico entre São Paulo e Palmeiras já estava quente, com dirigentes de ambos os lados trocando farpas durante a semana. Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, relembrou o último clássico entre as equipes e disse que o Palmeiras venceu com "erros crassos de arbitragem". O lado alviverde respondeu, com o diretor de futebol Anderson Barros considerando a ação de Rui Costa como "oportunista e irresponsável".

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também cutucou, pedindo para o dirigente tricolor "baixar a bola" ? ela, no entanto, não pôde acompanhar ao jogo no Morumbis devido a uma questão familiar.

Em campo, o clima não foi tão quente quanto as provocações dos dirigentes. Com o gol de Arias aos cinco minutos de jogo, o Palmeiras conseguiu controlar as investidas do São Paulo e ficou com os três pontos, chegando à sexta vitória seguida no clássico ? no total, são 12 jogos sem perder para o Tricolor.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras não se intimidou com o Morumbis lotado, tomou as rédeas no início e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma bela virada de jogo de Flaco López ainda no campo de defesa, Arias disparou pela esquerda, cortou para o meio e acertou no canto de Rafael: 1 a 0. Em seguida, o colombiano teve outra boa chance e poderia ter deixado Mauricio na cara do gol, mas tentou finalização e mandou perto da trave.

O São Paulo equilibrou as ações depois do gol sofrido, mas não conseguia levar perigo de fato ao gol palmeirense. Apostando em cruzamentos, o Tricolor quase assustou em cruzamento pela direita, só que Marcos Antônio não conseguiu a cabeçada. O clima esquentou após uma entrada forte de Enzo Díaz em Allan, que gerou cartão amarelo para o lateral argentino.

Com os mandantes pressionando a saída de bola, o Palmeiras conseguiu uma grande chance em saída rápida. Arias carregou pelo meio e achou Giay, que teve espaço no campo ofensivo e deu ótima bola em profundidade para Allan. Cara a cara com Rafael, o jovem palmeirense driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo para finalização. Na sequência, Murilo arriscou chute de longe e assustou Rafael.

Antes do intervalo, o Tricolor teve a primeira finalização que levou mais perigo. Murilo vacilou e perdeu a bola para Calleri, que deixou de calcanhar para Luciano. O camisa 10 levou da direita para o meio e finalizou rasteiro ? a bola ainda desviou em Gustavo Gómez antes de sair pela linha de fundo.

A etapa final começou mais devagar. O São Paulo seguiu tendo mais posse em busca do empate, mas não conseguia levar perigo ao gol de Carlos Miguel. O Palmeiras, por sua vez, caiu de rendimento e seguiu tentando ampliar em saídas rápidas, mas também não criava grandes chances.

Aos 33 minutos, Abel Ferreira reclamou rispidamente com o árbitro Anderson Daronco, levou o segundo amarelo e foi expulso. Após falta não marcada em cima de Jhon Arias, o treinador palmeirense gritou e gesticulou com a arbitragem, indo para o vestiário mais cedo.

Na reta final, o clima voltou a esquentar. Após não ter falta marcada, Jhon Arias mirou só nas pernas de Calleri, levou amarelo e criou um princípio de confusão que rapidamente foi dissipado. Mesmo assim, o Tricolor não conseguia levar perigo em busca do empate, tentando apenas cruzamentos sem sucesso para a área.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro - 8ª rodada

Data: 21/03/2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Público: 54.210

Renda: R$ 3.254.805,00

Gol: Jhon Arias (5'/1ºT) (PAL)

Cartões amarelos: Wendell, Enzo Díaz e André Silva (SAO); Carlos Miguel, Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Jhon Arias (PAL)

Cartão vermelho: Abel Ferreira (PAL)

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla (André Silva), Marcos Antônio e Cauly (Tapia); Luciano (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Emiliano Martínez) e Andreas Pereira (Lucas Evangelista); Mauricio (Felipe Anderson), Jhon Arias e Allan (Sosa); Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.